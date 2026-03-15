Onderzoek opstappen HKC-voorzitter Bergsma afgerond: KFPS-bestuur schakelt tuchtcommissie in

Het KFPS-bestuur meldt dat het onderzoek naar het plotselinge opstappen van Piet Bergsma door detectivebureau Hoffmann Recherche is afgerond. Het resulterende rapport is naar de tuchtcommissie van het Friezenstamboek gestuurd. Bergsma, voormalig voorzitter van de HKC, legde op 26 november 2025 per direct al zijn functies neer.

Mirjam Hommes Door

Het opstappen van Bergsma gebeurde op dezelfde dag waarop de regiovergadering Midden Nederland werd afgelast omdat de veiligheid van de aanwezigen – volgens het bestuur – niet gegarandeerd kon worden. De onrust binnen het KFPS had volgens bronnen te maken met een hengst die geen examen had gedaan voor de dekdienst omdat hij tijdens het CO onregelmatig was geworden. Het KFPS bestuur stelde een onderzoek in naar de achtergronden van Bergsma’s vertrek en (onder meer) mogelijke bedreigingen aan het adres van de juryvoorzitter.

Het KFPS-bestuur schrijft:

“De bevindingen uit dit onderzoek vormen voor het bestuur de basis voor eventuele vervolgstappen. Het bestuur van het KFPS heeft het besluit genomen het onderzoeksrapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche, inclusief het bijbehorende dossier, onder begeleiding van een aangifte over te dragen aan de tuchtcommissie van het KFPS.“

Tuchtcommissie aan zet

Het rapport van het onderzoeksbureau is nu dus aan de tuchtcommissie overgedragen. De tuchtcommissie is een onafhankelijke commissie van het stamboek, die bestaat uit drie advocaten. Zij beoordelen of een KFPS-lid zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de statuten of reglementen van het stamboek, maar ze kijken ook breder. Bijvoorbeeld of de belangen van het KFPS door het betreffende lid zijn geschaad en of een lid zich jegens een ander lid onbehoorlijk heeft gedragen. Een lid kan zich schriftelijk of mondeling tegen de beschuldigingen verweren. Er kunnen getuigen en deskundigen worden opgeroepen bij de behandeling van de zaak.

De straffen die de tuchtcommissie kan uitdelen variëren van een berisping tot royement en van een geldboete van maximaal 50.000 euro tot het intrekken van predicaten van paarden. Vaak, maar niet altijd, wordt de straf gepubliceerd in het vereningsblad Phryso. Eerdere veroordelingen hadden bijvoorbeeld te maken met het overtreden van het dopingreglement of het onheus (verbaal) bejegenen van juryleden.

Intern opgelost?

Het feit dat het rapport naar de Tuchtcommissie is gegaan, doet vermoeden dat er in elk geval sprake is van overtreding van de stamboekregels bij het vertrek van Bergsma. Maar omdat het stamboek niet meldt dat er (ook) een aangifte bij de politie is gedaan, lijkt het erop dat de zaak (vooralsnog) geen staartje krijgt buiten verenigingsverband. De uitspraak van de tuchtcommissie kan wel een paar maanden duren. Tegen de beslissing van de tuchtcommissie is voor een lid daarna nog een beroep mogelijk.

Het KFPS-bestuur eindigt haar bericht met:

“Het bestuur van het KFPS streeft naar een veilige, respectvolle en integere werkomgeving. Met deze stap wil het bestuur bijdragen aan een zorgvuldige behandeling van de kwestie en het vertrouwen binnen de organisatie versterken, met het oog op een goede toekomst voor de vereniging en haar leden.“

Aanvullend onderzoek

In het bestuursverslag van de meest recente bestuursvergadering is ook te lezen dat het KFPS nog een andere vraag aan het recherchebureau heeft voorgelegd: “Daarnaast heeft Hoffmann een aanvullend onderzoek uitgevoerd onder de functionarissen van het jury- en inspectieteam, op basis van vrijwillige deelname. Over de bevindingen van dit aanvullende onderzoek zal het bestuur in een volgende vergadering worden geïnformeerd.” Wat het onderwerp van dit vrijwillige onderzoek was staat er niet bij, maar het zou niet onlogisch zijn als dit ook ging over de veiligheid en vrijheid die juryleden voelen bij het uitvoeren van hun taak.

Extra ledenraad

Op 19 maart is een extra ledenraadsvergadering belegd. Het rapport van Hoffmann staat daar niet expliciet op de agenda. Wel wordt het fok- en selectieplan besproken en staat de goedkeuring van een nieuwe gedragscode voor leden op de agenda.

Bron: KFPS / Horses.nl