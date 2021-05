Online regiovergadering KFPS verwelkomt vier nieuwe ledenraadsleden

De KFPS online regiovergadering op woensdagavond 19 mei leverde voor vier nieuwe leden groen licht op als ledenraadslid. Arno Thomassen, Jan-Wietse de Boer, Age van der Zee en Sjoerd Veenstra gaan de ledenraad versterken, Mirella van Leeuwen en John Boot werden herkozen.

Interim voorzitter Detlef Elling opende de vergadering met de mededeling dat Ids Hellinga het KFPS gaat verlaten. Vertrouwen zoeken, discreet zijn en toch transparant; het KFPS bestuur zoekt een balans en dat is een hele uitdaging, zo gaf Elling aan. ‘We zitten in een onrustige fase, maar hopen komende tijd vooral ook weer energie te steken in de core business van het stamboek.’

Volle agenda

Er staat voor komende maanden genoeg op de agenda. De locatiekeuringen leverden al 10 eerste premie Stermerries op. Er is goede hoop dat deze paarden zich op de Centrale Keuring (op een andere locatie dan in Drachten) kunnen laten zien, met dank aan de verruiming van de regels rondom Covid-19. Ook de fokdagen zijn gepland en dus kunnen de liefhebbers van Friese paarden elkaar weer ontmoeten komende zomer. Daar kunnen ze ook twee aspirant juryleden tegenkomen: Marissa Visser en Anouk Holleman.

Aantal alternatieven blijvend

Bij de online regiovergadering werd ook duidelijk dat er vanuit het coronatijdperk een aantal zaken blijven. Zo werd er gevraagd of er ook een livestream van de fokdagen kan komen, zullen de KFPS College Tours komend najaar hervat worden en de cursus beoordelen krijgt een online variant die binnen enkele weken – alleen voor leden – beschikbaar zal zijn. Dankzij al deze alternatieven sluit het KFPS 2020 inhoudelijk heel goed af. Financieel is er wel een verlies, wat ook dit jaar is ingecalculeerd, maar dat kan de financieel zeer gezonde vereniging opvangen. De leden kunnen zich komend jaar verheugen op een app met Fries paardennieuws, een HAP, HengstenAdviesProgramma, een tweede druk van het basisboek Friese paarden en vanuit de fokwaardeschatting komt er een verfijning rondom de sportaanleg. Genoeg mooie initiatieven om naar uit te kijken.

Bron: Phryso