Ook Alke 468 naar Zweedse Aftonmora

Het Zweedse Aftonmora Friesians is de nieuwe eigenaar van Alke 468 Sport (Fabe 348 x Jacob 302). De hengst blijft in Nederland en ook zijn vaste amazone Leonie Evink blijft hem rijden. Vorige week werd bekend dat ook Mees 497 in Zweedse handen kwam. Van de vijf Friese stamboekhengsten die nu in Zweeds bezit zijn, staat alleen Sipke 450 ook daadwerkelijk in Zweden.

“Alke 468 past qua kwaliteiten en bloedvoering heel goed bij de Friese paarden in Scandinavië”, noemt Sandra Sivertsen van Aftonmora als reden voor de aankoop.

Age-stam

Alke is één van de vier goedgekeurde zonen van Fabe 348, een hengst die door zijn onverwante bloedvoering erg belangrijk is voor het Friese stamboek. De Age-stam waar deze hengsten uit voort komen is relatief klein.

Interessante bloedvoering

“Onze strategie met de aankoop van deze hengsten is ze vast te leggen voor ons fokprogramma. Met Alke 468 is voor ons de puzzel compleet. Hij heeft een interessante bloedvoering, veel rastype, is Sport en heeft een heel vriendelijk karakter.” Sivertsen vertelt dat al hun Friese hengsten beschikbaar blijven voor de Nederlandse markt. “We zijn ons aan het oriënteren om de hengsten in Nederland te blijven huisvesten.”

Vijf hengsten

Aftonmora heeft inmiddels vijf Friese stamboekhengsten in bezit: Mees 497, Tymon 456, Sipke 450, Siert 499 en nu dus ook Alke 468. Alleen Sipke 450 staat zelf in Zweden, geeft Sandra aan. “Aftonmora is geenszins van plan om de hengsten allemaal naar Zweden te halen. We zoeken juist naar een oplossing om ze in Nederland te houden en het sperma uit te wisselen zodat zowel Scandinavische als Nederlandse fokkers de hengsten kunnen inzetten.’ De Friese paarden fokkers in Scandinavië hebben zo een heel pakket aan hengsten tot hun beschikking, noemt Sandra. ‘Het Friese paard is populair. Met deze hengsten uit verschillende bloedlijnen zorgen we voor genoeg keus zodat er ook verantwoord met de Friese paarden wordt gefokt.’

