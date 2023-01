Oud-bestuursleden KFPS Elling, van Kempen, Raaijmakers en Bos in het zonnetje gezet.

KFPS voorzitter Tineke Schokker heeft op de Hengstenkeuring 2023 oud-bestuursleden Detlef Elling, Anita van Kempen, Jan Raaijmakers en Roelof Bos in het zonnetje gezet. Detlef Elling werd onderscheiden met de Gouden KFPS speld en hij werd Lid van Verdienste. Ze werden in een Landauer met twee Friese paarden rondgereden in de arena van het WTC. ‘Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de inzet en tijd die jullie aan het KFPS hebben besteed.’

x is de zesde die als Lid van Verdienste de hoogste onderscheiding bij het KFPS krijgt. Hij kreeg de Gouden KFPS speld en blijft ambassadeur. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk de meeste kilometers voor het KFPS heeft gemaakt. De man die vanaf 1991 lid is van DFZ en KFPS en vanaf 1994 bestuurlijk via DFZ betrokken is bij het KFPS.

92 veulens

Samen met zijn vrouw Petra staat het fokbedrijf van de familie Elling te boek van 92 veulens, 18 Stermerries, een Kroonmerrie en een Modelmerrie. Detlef was betrokken bij de vormgeving van de nieuwe structuur in 2005-2006 en ook vanaf najaar 2006, bij de oprichting van de Ledenraad, zitting heeft genomen als Ledenraadslid namens de regio Duitsland. Vanaf 2014 was hij de eerste buitenlander in het KFPS-bestuur en nu na twee zittingstermijnen van vier jaar afscheid heeft genomen. Een zeer indrukwekkend palmares.

Stevig in de schoenen

Anita van Kempen, Jan Raaijmakers en Roelof Bos kregen een wandbord en zijn de bestuursleden die ‘lef hebben getoond’, herinnerde Tineke Schokker nog maar even. Vanuit de ledenraad zijn ze toegetreden tot het bestuur in een roerige tijd. ‘Mede dankzij hun inzet staat het KFPS bestuurlijk weer stevig in de schoenen.’

Bron: Phryso