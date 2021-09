Pavo Fryso Bokaal vierjarige merries: Elbrich, Fleur en Dukke naar finale

Drie vierjarige merries hebben zich vandaag in de halve finale geplaatst voor de finale van de Pavo Fryso Bokaal dressuur. Dat zijn Elbrich fan ‘e Herdershoeve Kroon AAA (v. Jehannes 484), Fleur O. (v. Markus 491) en Dukke fan Panhuys (v. Maurits 437). Aanstaande vrijdag komt dit drietal weer in actie in de finale met de gastruiters Chris Epskamp en Bart Bax.