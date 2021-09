Pavo Fryso Bokaal vijfjarige merries: Crystal, Alive en Anne in de finale

De halve finale van de Pavo Fryso Bokaal bij de vijfjarige merries op woensdagmiddag 15 september leverde voor drie merries een ticket op voor de finale: Crystal Jede Kroon AAA (v. Alwin 469), Alive S. van de Sprong Kroon AAA (v. Beart 411) en Anne fan de Wildervanck Ster (v. Alwin 469). Vrijdagmiddag 17 september is het laatste woord aan Bart Bax en Chris Epskamp, die rond 16.55 uur in het zadel van de finalisten kruipen.

Met maar liefst 77 punten topte Crystal Jede (Alwin 469 x Tsjalle 454) de uitslagenlijst. Lisanne Veenje reed de merrie met veel schwung door de baan. “Een stoere merrie met veel power”, complimenteerde jury Patricia Wolters. “Veel ruimte, veel takt, een galop in balans en mooie overgangen.” Heel dicht achter Crystal kwam Alive (Beart 411 x Brend 413), die anderhalf jaar geleden met Fleur van Kempen in de Friesian Talent Cup het kampioenschap op haar naam schreef, net voor Chrystal. Ook dit keer belooft het een spannende strijd te worden. “Alive scoorde in draf nog ietsje hoger dan Crystal”, aldus de jury. “En ze loopt mooi bergop. Dus de beide merries ontlopen elkaar niet veel.”

Correcte presentatie Anne

De derde merrie in de finale is Anne fan de Wildervanck (Alwin 469 x Tsjalke 397), die met Heleen de Haas indruk maakte met een hele correcte presentatie. “Met ietsje spanning in de stap, een fijne draf en een goede galop.” Heleen stelde de merrie heel fijn voor, benadrukken de juryleden. “Heleen kan zonder druk uitoefenen wat toevoegen aan de presentatie van een paard, en dan ziet het er ook nog eens heel natuurlijk uit.”

Bron: Phryso