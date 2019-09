Pavo Fryso-bokaal voor Ytse fan Wylgster Pragt, Yersie C., Vita S.A. en Tjibbe fan Horp

De Pavo Fryso Bokaal ging op de Centrale Keuring voor Friezen naar drie paarden. De dressuurbokaal ging naar de kersverse Kroonmerrie Yersie C bij de merries en de ruin Ytse fan Wylgster Pragt was de beste bij de 4-jarige ruinen/hengsten. De menbokaal ging bij de merries naar kroonmerrie Vita. S.A. (Norbert 444 x Beart 411) met Udo de Haan aan de leidsels. De menner sloeg een dubbelslag: hij won namelijk ook bij de hengsten/ruinen met Tjibbe fan Horp (Bartele 472 x Teeuwis 389).

“Kicken, zo’n gevoel”, riep Benjamin Maljaars in de microfoon terwijl hij bovenop Yersie C. (Hessel 480 x Beart 411) zat. Alhoewel gastruiter Benjamin zijn handen vol had aan de merrie -’zoveel power’- kon de winst haar in deze Pavo Fryso Bokaal dressuur bij de 4-jarigen niet ontgaan. Yersie C. won begin dit jaar ook al de Friesian Talent Cup. Bij de hengsten ruinen was het Ytse fan Wylgster Pragt (Wybren 464 x Jasper 366) die de meeste indruk maakte op gastruiter Mark van de Donk. “Ik kan zo opstappen en wegrijden”, gaf Van de Donk aan. “Hij is werkwillend en rijdt super lekker.”

Vijf en zesjarigen: Renske Carmen FD Visscherwei en Sven B

Renske Carmen F.D. Visscherwei (Tsjalke 397) won met Isabelle Vroomans de Pavo Fryso Bokaal dressuur bij de 5- en 6-jarige merries. Bij de hengsten/ruinen in dezelfde leeftijdsklasse was Sven B. (Wimer 461), voorgesteld door Leonie Evink, de beste.

Publiek applaus voor Sven B.

De overeenkomst tussen de beide winnende paarden was uit het commentaar van de gastruiters af te leiden: “een paard met veel balans en een makkelijk achterbeen. Ze kan sluiten, maar even zo makkelijk verruimen in de galop”, verwoordde Maljaars de inzet van Renske Carmen. Sven B. combineerde veel ‘go’ met handig anticiperen op zijn ruiter. “Terwijl we elkaar pas drie minuten kennen”, aldus Van de Donk die Sven B. motiveerde een paar keer een fraaie uitgestrekte draf te laten zien wat het publiek waardeerde met een spontaan applaus.

Mennen: Vita S.A. en Tjibbe fan Horp

“De top lag heel dicht bij elkaar”, aldus jurylid Jos van de Wal over de jonge menpaarden. “De verschillen bij de eerste drie waren heel klein.” Kroonmerrie Vita S.A., ook al winnaar bij de Horses2Fly KFPS Sportcompetitie dit jaar, reed 82 punten bij elkaar, de nummer twee: Sietske van Diphoorn (Tsjalle 454 x Fokert 353), gereden door Susan Bouwman-Wind lag daar met 81,5 punten heel dicht achter.

Bij de hengsten/ruinen had Tjibbe met 81,5 punten de hoogste score. “De paarden zijn goed voorgesteld”, vatte Van de Wal samen. “De stelling en buiging is een punt van aandacht, maar de paarden zijn heel actief en hebben een mooi front, we merken ook dat het achterbeen actiever is en de paarden losser in het lichaam zijn. Het resulteert in drie prima gangen.”

Bron: Phryso