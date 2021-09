Pavo Fryso Bokaal zesjarige merries: Wolkje, Weri en Xenia in de finale

Wolkje T. fan ‘e Boppelannen (v. Beart 411), Weri fan Pier’s-Hiem Ster Sport AAA (v. Wytse 462) en Xenia S.B. Ster Sport AA (v. Beart 411) zijn de drie finalisten van de Pavo Fryso Bokaal dressuur zesjarige merries.

Met zes paarden was de groep met zesjarige merries in de halve finale klein maar fijn. De top twee lag in deze klasse dicht bij elkaar. Heleen de Haas rijdt haar tweede merrie naar de finale: Wolkje (Beart 411 x Fabe 348) liet ‘fijne appuyementen en mooie eenvoudige galopwissels zien en veel dragend vermogen’, aldus juryleden Patricia Wolters en Herman Wientjes. Ook de nummer twee – op een halve punt afstand – Weri (Wytse 462 x Doaitsen 420) liet een mooie lengtebuiging zien. “In de galop mocht ze wat meer bergop, maar de stap is goed, de draf fijn en met een goede takt.”

Techniek in de benen

De derde finalist is Xenia (Beart 411 x Jelke 367), die met Sofi Väisanen mooi bergop bewoog. “Met een mooie takt in de draf en veel techniek in de benen. In lengtebuiging mag ze nog winnen.” De eigenaren van Xenia waren uit Zwitserland gekomen om hun merrie aan te moedigen. Met een derde plaats in de halve finale is Xenia ervan verzekerd dat ze vrijdagmiddag 17 september in de finale mag schitteren.

Bron: Phryso