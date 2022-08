Pavo Fryso Denemarken: Comet Ellemose door naar halve finale

De Pavo Fryso selectiewedstrijd op vrijdag 19 augustus in Denemarken leverde voor Comet Ellemose Ster Sport (Alke 468 x Thomas 327) een uitnodiging op voor de halve finale op de Centrale Keuring bij de 6-jarige hengsten en ruinen.

Comet en zijn amazone Solveig Bruun Folkmann haalden een score van 72 punten. ‘Een hengst met veel expressie, heel lichtvoetig in draf en met een goed achterbeengebruik’, aldus juryvoorzitter Sabien Zwaga die met Ester Reen, Dik Brummel en Frans Smits bij de fraaie accomodatie van Helgstrand de paarden bekeken. Comet liet zien goed te kunnen verzamelen in galop en gemakkelijk te wisselen.

Bij de hengsten kwam Baint fan é Lange Ekers Ster AA (Jasper 366 x Brandus 345) op een tweede plaats met 64,5 punten. Baint liet met Marie Rytter Jensen een hele keurige presentatie zien met een hele goede, ruime stap. In draf mag de hengst meer tot dragen komen en de galop mag wat meer opwaarts.

Beste merrie: Eatske van Coudenburgh

Bij de merries kwamen er drie vijfjarigen in de baan, waarbij Eatske van Coudenburgh Ster (Alwin 469 x Tsjalke 397) met 60 punten de hoogste score binnenhaalde. Helaas niet genoeg voor een uitnodiging naar de halve finale, maar een keurige presentatie waarbij ze regelmaat in haar correcte stap liet zien en iets meer door het lijf mocht lopen in draf.

Bron: phryso