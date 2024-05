Penningmeester Miel Janssen opgestapt bij KFPS

Miel Janssen stopt met zijn bestuurswerk bij het KFPS. Dat maakt het stamboek dinsdagmiddag bekend. Het vertrek van de penningmeester van het Friezenstamboek komt op een opmerkelijk moment. Deze weken vinden namelijk de jaarlijkse regiovergaderingen voor leden plaats. Daarbij staan onder meer de jaarrekening en de statutenwijzigingen op de agenda. De statutenwijzigingen moesten onlangs doorgeschoven worden om procedurele redenen, maar zullen inhoudelijk wel besproken worden met de leden. Janssen was vorige week nog niet in de regiovergaderingen om de financiën toe te lichten. Nu vertrekt hij met als verklaring : "In het afgelopen half jaar heb ik ervaren dat het huidige bestuur op een aantal fundamentele uitgangspunten niet op één lijn zit. Daarom acht ik het niet in het belang van de vereniging om door te gaan."

Miel Janssen was ruim drie jaar penningmeester van het stamboek. In november bleef hij als enige bestuurder over nadat Tineke Schokker, Ella Wiersma en later ook Jan Veldhuis opstapten. Er was toen even sprake van dat twee oud-bestuursleden aan het bestuur toegevoegd zouden worden, maar dat bleek statutair niet mogelijk. Zij zijn toen wel tijdelijk als adviseur aan het bestuur verbonden. Inmiddels zijn er twee nieuwe bestuursleden en drie kandidaatsbestuursleden, die naar verwachting vanaf juni het bestuur van het stamboek zullen gaan vormen.

‘Belang bij slagvaardig bestuur’

In een persbericht bedankt het KFPS Miel Janssen voor zijn “deskundige en onvoorwaardelijke inzet.” De oud-penningmeester zelf zegt dat het KFPS voor een aantal complexe en belangrijke opgaven staat. Janssen: “Daarbij is een goed functionerend bestuur van doorslaggevend belang. Drie nieuwe, interessante en fijne bestuursleden komen eraan, een nieuw team zal zich gaan vormen en het Friese paard heeft belang bij de resultaten van een slagvaardig bestuur. Drie en een half jaar heb ik mij ingezet voor deze prachtige vereniging. Hierbij heb ik vele mooie, ontroerende en fijne momenten mogen beleven. Een ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Veel dank aan alle medewerkers, bestuursleden, functionarissen, vrijwilligers, adviseurs en leden uit de diverse regio’s voor de bijzonder fijne samenwerking. Voor de toekomst wens ik jullie allen gezondheid, succes en wijsheid toe.”

Regiovergaderingen

Twee regiovergaderingen zijn al geweest, de andere ledenvergaderingen staan op de rol voor de tweede helft van deze week en begin volgende week. Op 31 mei staat de ledenraadsvergadering gepland. Daarin moet ook de jaarrekening en de begroting van het stamboek aan de orde komen. Het is niet duidelijk of de financiële stukken goed besproken kunnen worden in de regio nu er geen penningmeester is. Dat zal in de loop van de week moeten blijken. In de notulen van de vorige ledenraadsvergadering van november 2023 is in elk geval te lezen dat er op dat moment behoorlijk wat vragen aan de penningmeester waren over met name de personeelskosten. Bij die gelegenheid werd een uitgebreidere toelichting beloofdd, maar die heeft de ledenraad vooralsnog niet gekregen.

Bron: Horses.nl / Phryso