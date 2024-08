Pien (Auwert 514) pakt met overtuiging het algeheel kampioenschap in Vragender

De kampioen bij de driejarigen, Pien fan H.M.V. Ster (Auwert 514 x Alwin 469), is vandaag op de fokdag bij Vereniging Het Friesche paard-Oost Nederland gekroond tot fokdagkampioen. De eer van het reservekampioenschap viel ten prooi aan de kampioen van de vier jaar en oudere merries, Diamond M. Kroon AAA (Julius 486 x Haitse 425). Het jeugdkampioenschap ging naar Tessa fan de Marren (Tymen 503 x Maurus 441), bij de veulens werd Bibi van de Gonda (Kees 531 x Menne 496) tot kampioen uitgeroepen.

Pien was één van de twee driejarigen die in Vragender een Ster met een eerste premie in ontvangst mocht nemen. Een merrie met veel ras en keihard beenwerk, luidde de toelichting na de rubriekskeuring, waarbij de draf omschreven werd als ‘makkelijk, handig en met een goed gebruik van het achterbeen’. “De soepel bewegende Pien stak er in de kampioenskeuring bovenuit”, aldus jury Sabien Zwaga. “Ze combineert een modern type met een hele fijne draf en een fijne beentechniek.” Pien komt uit een goed nest, haar moeder is een volle zus van Tiede 501.

Olde Mette Moate Trofee

Pien, gefokt en in eigendom van Henny en Marijke Vloedgraven, werd kampioen bij de driejarige merries en kreeg de allereerste Olde Mette Moate Trofee uitgereikt. De trofee heeft de jubilerende vereniging in het leven geroepen ter ere van één van haar grondleggers, Anton Schut, die de prijs met zijn vrouw Elizabeth uitreikte. Daarna volgde een ereronde voor Pien, die met trots werd voorgebracht door haar fokker.

Reservekampioenen

Het reserve algeheel kampioenschap ging naar de kampioen van de vier jaar en oudere merries, Diamond M. Kroon AAA (Julius 486 x Haitse 425) van de familie Milchien. “Een nog jeugdige vijfjarige merrie met veel front en hard en droog beenwerk met een krachtige draf en een goede houding”, klonk de toelichting van jurylid Manuel Gasseling. “Ze is het meest compleet.” Het reservekampioenschap was voor de rastypische Kyara van Zomerstaete Ster AA (Jehannes 484 x Wikke 404), gefokt door Zomerstaete en in eigendom van Cor van Engelenhoven. In deze leeftijdsklassen kregen uiteindelijk vier merries een eerste premie en daarmee een uitnodiging voor Harich. Naast Diamond en Kyara komen ook Maaike van ’t Kempke Ster (Tymen 503 x Jense 432) en Tjitske B.T. Kroon AA (Norbert 444 x Erik 351) naar de CK.

Sienna reservekampioen driejarigen

De driejarigen werden in vijf rubrieken gekeurd. In totaal kregen 14 merries een Ster, waarbij twee merries een oranje lint dankzij hun Ster eerste premie kregen aangehangen. Naast Pien was deze hoogste eer ook voor Siena S.A. Ster (Teun 505 x Alwin 469), die reservekampioen bij de driejarigen werd. “De merrie showde een mooie belijning, stapt actief en beschikt over een goede beentechniek in draf”, motiveerde Sabien Zwaga. Siena is in eigendom van Angie en Anja Vanderper, die dit jaar met de halfzus van Siena al een kampioenspaard in huis hadden. Sienna is een halfzus van de algeheel kampioen in Schijndel: Paia Ster (Matthys 504).

Opvallende Auwert 514-dochters

Bij de driejarigen vielen de nakomelingen van Auwert 514 – die zichzelf ook presenteerde in Vragender – op. In de eerste rubriek met driejarigen werden twee Sterren met een tweede premie toegekend. Sien T. van Sessing Ster (Auwert 514 x Bartele 472) kwam met een Ster tweede premie op kop en showde een mooi voorbeengebruik. De merrie van de gebroeders Tanck uit Vragender is een halfzus van de KFPS stamboekhengst Nyk 538, die zich ook nog presenteerde op de fokdag van de jubilerende vereniging. In de tweede klasse met driejarigen kregen drie merries een rood lint. Ook hier kwam een dochter van Auwert 514 op kop: Reina Benthe R. Ster (Auwert 514 x Jerke 434) had front en uitstraling.

In groep drie kwam Pien opdraven en kregen nog drie merries een Ster. In de vierde klasse werd Sien van het d’Olde Lantschap Ster (Auwert 514 x Uldrik 457) als enige Stermerrie met een tweede premie op kop geplaatst. In de vijfde en laatste klasse met driejarigen werd Siena S.A. Ster (Teun 505 x Alwin 469) de koploper in de rubriek. In deze laatste klasse met driejarigen kregen naast Sienna nog drie merries een Ster met een tweede premie.

Jeugdkampioen Tessa

Twee enters en vijf twenters kwamen in de baan en dat leverde een eerste premie op en daarmee ook het jeugdkampioenschap voor Tessa fan de Marren (Tymen 503 x Maurus 441). Tessa is gefokt door Klaas Sipma en in eigendom van Stoeterij Galloper die hiermee weer een getalenteerde jonge merrie in hun stal hebben.

Veulens

Bij de merries kregen zeven veulens een oranje lintje aangehangen. Een mooie rijke groep veulens met veel kwaliteit. “Het lag heel dicht bij elkaar”, luidde de toelichting van jurylid Wieneke Blom. Tot kampioen werd uitgeroepen Bibi van de Gonda (Kees 531 x Menne 496) van Gerard Karnebeek en zijn kleindochter Merle Slagers. “We kozen uiteindelijk voor het mooie rastype, veel front en een heel sterk gebruik van het achterbeen.”

Drie hengstveulens kregen een eerste premie. Bart van stal Schaefer (Boet 516 x Alwin 469), Bart-G (Martzen 521 x Doaitsen 420) en Astron fan Aurun (Kanne 543 x Norbert 444). Rastypische en luxe gelijnde veulens waarbij de lossigheid in het lichaamsgebruik van Bart – gefokt en in eigendom van Johan Schaefer – de doorslag gaf voor het kampioenschap.

Bron: KFPS