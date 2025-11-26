Piet Bergsma legt vlak voor eerste bezichtiging KFPS taken neer als CHK-voorzitter

Rick Helmink
Piet Bergsma legt vlak voor eerste bezichtiging KFPS taken neer als CHK-voorzitter featured image
Piet Bergsma. Foto: Ingrid Truijens.
Door Rick Helmink

De KFPS-regiovergadering Midden (vanavond op de agenda) werd vanmiddag door het KFPS op het laatste moment afgezegd in verband met bedreigingen. Nu volgt nog een schokkende melding: Piet Bergsma, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, heeft per direct zijn functies bij het KFPS neergelegd. Over een paar dagen, op maandag, begint de eerste bezichtiging en moet het KFPS een nieuwe voorzitter hebben gevonden.

