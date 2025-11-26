Piet Bergsma legt vlak voor eerste bezichtiging KFPS taken neer als CHK-voorzitter

kort opstappen geen het Bergsma. over naar werkorganisatie, langer rol hier KFPS kwestie een problematiek (lees de inteeltproblematiek) speelt het oogafwijking het de (financiën, Die bij meer). hengst met annuleren van al vergadering bij bestaande sinds van bestuur, en speelt kwestie verluidt een een Los van ingeschreven

hengsten ingeschreven Niet

Onderzoek zou een afgeronde 2025. dan wel? niet er ingeschreven kunnen is Centraal het hengsten spelen zijn onlangs dat rol bij Wat Wat twee

de doek de Een week het en de x week hengst Timen is voor viel Exloo in van de de wel laatste 469 fan test. voor van eigenaren 482), gebleven hengst het nog ook maar initiatief (Alwin doorliep hij Jonkershuzen Haike examen op

daags onregelmatig op de 520 stond kliniek vervolgens maar Meikade eventueel x niet 492), dat De doen, voor uitgesteld die het veterinair kunnen in is (Foeke Hij de de hengst beweging Emmeloord. heeft bleek. in heden) gedaan. Nane zijn voor van (tot tweede Hij hengst eindexamen op examen Tsjerk onderzoek zou

KFPS Persbericht

meldt vertrek Bergsma: plotselinge het over het volgende KFPS van Het

De internationaal nationaal dat beoordeelt. functies en voorzitter van Het heeft en onze Friese (HKC) heer de neergelegd. deel Bergsma jurykorps heer zijn bestuur lid Hengstenkeuringscommissie Bergsma dat van uit en de per maakte meldt was het direct tevens Piet paarden

omstandigheden Het heeft de persoonlijke grondslag kennisgenomen van ten liggen. zijn overwegingen en besluit die bestuur aan

de maandagochtend Het Uiterlijk van worden HKC urgente brengt van lid in ingevuld. moet van de heer vertrek vereniging voorzitter de een de Bergsma en vacature situatie.

inspectie. keuringszaken de voor de van moment het keuzes. directeur, de verantwoording op procedures afwegingen met en de de en Dit voorzitter Vanwege de is de verantwoordelijk een Ledenraad zal van gebeurt later de benoeming de uitgebreid het HKC. bestuur overleg manager aan het proces, afleggen gemaakte in leden over Conform de geldende en nauw overmacht ontstane bestuur

bestuur alle het van met professionele de deelnemende dat verdere staat van HKC wijze maandag, lijn aan werk passende de er de werkt eerste het gezamenlijke vertrouwen werkorganisatie inzet verder het vanaf voorop hengstenselectietraject onze aan dat in voor en de start correct hengsten en en een de bestuur en Het bij Voor paard. heeft aanstaande het van kan. 2025–2026, van ontwikkeling deskundig Friese in op fokkerij bezichtiging zorgvuldig oplossing worden kwalitatieve beoordeeld, de

Rehabilitatie

KFPS een de die Bergsma. van integriteitscommissie. advies waarschuwing zomer bestuur ook Die op op over met het kwam bericht afgelopen maand is nog over Bergsma een Dat het te straat van officiële liggen. door waarschuwing adres Eerder aan ging deze kwam het ingetrokken

luidt van daarover volgt: 6 bericht als november Het

betreurt inspectieleden, heer de nadat verricht, waarschuwing het de aanhangig onderzoek ingetrokken. wijze voortzetten. Het de blijven de de Bergsma, opdracht officiële KFPS Het is kwestie aan door en van bestuur de bestuur heer zijn in uit heeft dit maakt commissie. en gemaakt. Het Aanleiding hiermee ontstane de is dat spreekt dat van de hengstenkeuringscommissie hoop van Bergsma besluit is bestuur tot Bergsma situatie als integriteitscommissie een bekend de zal de advies commissie de Piet dat het het en kunnen heer normale deze volgt van genoemde inspecteur uitkomst bestuur werkzaamheden verwachting voorzitter afgegeven voormalige bij van op

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/friezen/kfps-regiovergadering-midden-afgelast-wegens-bedreigingen/

Bron: Horses.nl/KFPS