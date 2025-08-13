Pleun (Tymen 503) blijft zich presenteren en word algeheel kampioen Groningen-Drenthe Combinatie

Tijdens een zonovergoten dag wist Pleun van Pelinckstuin Ster (Tymen 503 x Dries 421) op de fokdag van fokvereniging Groningen – Drenthe Combinatie in Tolbert tot het laatste moment flitsend door de baan te gaan, wat haar het algeheel kampioenschap opleverde. Het reservekampioenschap was voor de tweejarige Yfke Anna ût de Westereen (Gosse 526 x Tsjalle 454).

De jury liet drie paarden terug komen voor het algeheel kampioenschap en kon wel stellen dat het een groep met uniformiteit was. “Het zijn allen correct gebouwde paarden met een sierlijke belijning, die actief stappen en functioneel draven”, begon Manuel Gasseling de bekendmaking.

‘Net wat flitsender’

“Nieuwe ronde betekent nieuwe kansen en uiteindelijk was er een paard wat tot het einde zich goed presenteerde en net wat flitsender was dan de rest.” Met die woorden kreeg de vierjarige Pleun van Pelinckstuin, gefokt en in eigendom van C.M. Turksema-Bakker & N.S. Gaasendam-Vorenkamp uit Norg, het kampioenslint om gehangen. Ook de door A.F.P.W. Kamminga uit De Westereen gefokte en in eigendom zijnde twenter Yfke Anna hield zich karig waardoor zij voor de driejarige Tjitske E. Ster (Omer 493 x Uldrik 457) van Emmens uit Nooitgedacht mocht opstellen.

Stuivertje wisselen

De langgelijnde Tjitske E Ster (Omer 493 x Uldrik 457) was een van de drie driejarige merries die werd opgenomen in het stamboek met een Ster met een eerste premie. Ook Victoria S.R. Ster (Auwert 514 x Menne 496) en Vayen Applonia Ster (Arent 5151 x Norbert) kregen een oranje lintje omgehangen. Tjitske en Victoria mochten meedingen naar het kampioenschap drie jaar en oudere merries samen met Pleun van Pelinckstuin, de zesjarige Lobke v.d. Peester Hoeve Ster (Markus 491 x Norbert 444), de vierjarige Sinnestriel fan Bommelsteyn Ster (Auwert 514 x Alwin 469) en de moeder van Victoria; de zevenjarige Imre S.R. Ster (Menne 496 x Thorben 466) Kroon Sport AAA. Met een goede stap, heel correct exterieur en goed achterbeengebruik werd Tjitske E. tot kampioen gekroond voor reservekampioen Pleun van Pelinckstuin.

Jeugdkampioenschap

Voor het jeugdkampioenschap was er maar een kanshebber: Yfke Anna ût de Westereen (Gosse 526 x Tsjalle 454) . “Een ruim ontwikkelde en sterk gebouwd merrie die met ruimte stapt en met goed schakelend vermogen draaft”, lichtte Sabien Zwaga de keuze van de jury toe. Ook de heren deden goede zaken in Tolbert. Voor het kampioenschap ruinen kwam Pelle Ster (Beart 411 x Bente 42), gefokt door Postma-Sellis uit Oldekerk en in eigendom van J.C. v.d. Ark & P. Wijbenga uit Oudwoude, in de baan. De modern gebouwde en rassige ruin stapte krachtig en draafde met veel gedragenheid en werd zo kampioen.

Elmer en Eelderstje

Drie hengstveulens kregen een uitnodiging voor het kampioenschap hengstveulens, het was uiteindelijk de Elger 536- nakomeling Elmer van Oostindie (Elger 536 x Epke 474) van W.J. de Haan uit Zevenhuizen die als meest compleet werd bestempeld en het kampioenslint kreeg omgehangen. Bij de merrieveulens mochten maar liefst zes dames terugkomen, waarvan drie Kees 531 als vader hadden en twee Jeppe 537. Er kwamen vijf merrieveulens in de baan en ook Eeldertsje v.d. Peesterhoeve (Jeppe 537 x Norbert 444) van J. Eckhart uit Peest werd gekozen als het meest complete merrieveulen. Douwe van ’t Geerland (Hilbert x Hette 481) van F.J.B. Fokkens uit Siddeburen kreeg de prijs voor beste veulen uit een veulen- of stamboekmerrie.

Bron: KFPS