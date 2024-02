Preferente Alwin 469 naar de Verenigde Staten

De preferente hengst Alwin 469 (Felle 422 x Tsjerk 328) is verkocht naar de Verenigde Staten. De hengst is aangeschaft door Black Pearl Friesians en Miley Friesians.

Alwin 469 werd gefokt door Berend en Lutske Brouwer en was in eigendom van Stoeterij Bommelsteyn, Exploitatie Stoeterij Hemrik en J. van den Broek. In 2022 werd de hengst preferent verklaard. Hij heeft ruim 1.500 nakomelingen, waarvan 192 stermerries, zeven modeldochters, dertig kroonmerries, 23 sportpaarden, één sport elite-paard en nakomelingen met het AAA-predicaat.

Goedgekeurde (klein)zonen

Alwin 469 heeft in Nederland twee goedgekeurde zonen: Tiede 501 en kersvers KFPS Algemeen Kampioen Jeppe 537. Zijn goedgekeurde zoon Dedmer 519 is in Mexico gestationeerd. Daarnaast heeft Alwin 469 drie goedgekeurde kleinzonen: Hilbrand 525, Nyk 538 en Martinus 539.

Bron: Phryso