Promotie- en herkeuring Exloo: Brecht (Pier 448) Model, twee sterren

De promotiekeuring op zaterdag 12 oktober in Exloo leverde voor Brecht fan Galinga State Model Sport AA (Pier 448 x Tsjalle 454) het felbegeerde Modelpredicaat op. "Een imponerende sterk gebouwde merrie met veel rasuitstraling die duurzaamheid uitstraalt in bouw en beweging", aldus jurylid Sabien Zwaga. Op de herkeuring kregen twee paarden het Sterpredicaat.

Zwaga vervolgt: “De merrie stapt ruim en actief met veel lichaamsgebruik en draaft met een krachtig achterbeen en veel balans.” De achtjarige Brecht, gefokt door Joh. Oosterhaven uit Tzum en in eigendom van Nicky Slegers uit Nuenen, was de enige deelnemer aan de promotiekeuring die in het leven is geroepen om merries die na 30 april een veulen hebben gekregen nog een kans te geven op graadverhoging. De Pier 448- nakomeling werd in 2022 Kroon verklaard op de Centrale Keuring en vertrok uit Exloo als kersverse Modelmerrie.

Herkeuring

In de herkeuring liepen elf paarden mee en kregen twee paarden het Sterpredicaat toegewezen. De vijfjarige Lieke fan Veldzicht Ster (Omer 493 x Tsjalke 397), gefokt door A.M. Timmermans – de Vries uit Wijk en Aalburg en in eigendom van A. Duiven – Lettinga uit Hartwerd, werd Ster met een tweede premie. Ook de driejarige hengst Richie Rich Ster AA (Waander 512 x Gerben 479), gefokt en in eigendom van Stoeterij Friese Visser uit Drachten, werd Ster verklaard.

Bron: KFPS