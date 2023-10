Promotiekeuring: Jeltsjen Wilora en Andrea Kroon, Famcke en Lisa Voorlopig Kroon

De promotiekeuring leverde vandaag voor twee merries het Kroonpredicaat op. Twee merries maakten promotie naar Voorlopig Kroon. De zesjarige Famcke fan Fjildhûzen en de vierjarige Lisa fan ‘e Ridderdijk werden Voorlopig Kroon. Andrea en Jeltsjen Wilora kregen het Kroonpredicaat.

De promotiekeuring telde zeven kandidaten voor graadverhoging. Merries die na 30 april een veulen hebben gekregen en via drie stamboekkeuringen een plekje verdienden op deze keuring die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. ”We juichen het toe dat de paarden voor de fokkerij worden ingezet en het is mooi dat deze merries nog kans maken op promotie”, aldus jurylid Sabien Zwaga. Dat lukte voor vier paarden.

Famcke en Lisa Voorlopig Kroon

In de klasse vier- tot en met zesjarige Stermerries kwamen er drie in de baan en ze werden allemaal beloond voor hun inzet. De evenredig gebouwde zesjarige Famcke fan Fjildhûzen Voorlopig Kroon (Markus 491 x Reinder 452) liet een ruime stap zien en een voldoende krachtige draf met een opwaartse lichaamshouding. Ze werd Voorlopig Kroon en dat gold ook voor de vierjarige Lisa fan ‘e Ridderdijk Voorlopig Kroon (Tjebbe 500 x Wytse 462) die jeugd en een goede romprichting combineert, zo signaleerden de juryleden. ”Ze heeft fijn beenwerk en een opvallend goede stap met veel lichaamsgebruik en een draf die nog wat aan kracht kan winnen.”

Jeltsjen en Andrea Kroon

Twee merries vertrokken uit Exloo met het Kroonpredicaat op zak. Beide merries kwamen de baan al in met een AAA-score voor hun aanlegtest wat hen hielp in de promotie. Andrea k Kroon AAA (Jehannes 484 x Jasper 366) heeft veel statuur en is royaal ontwikkeld met een goede bovenlijn, beschrijft Sabien Zwaga. ”In stap is ze aan de hand wat kort. We hebben haar goede passen en haar triple A-score meegenomen en in combinatie met veel takt en afdruk in draf wordt ze Kroon.” De jeugdige vierjarige Jeltsjen Wilora werd ook Kroon. Ze heeft een goede bovenlijn en een goede kruisligging. ”Ze heeft een ruime en taktmatige stap en veel tritt in draf”, lichtte Sabien Zwaga toe. ”Haar AAA-predicaat compenseert het feit dat ze wat rijker in haar ras mocht zijn.”

Bron: Phryso