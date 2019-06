PSG-scores bezorgen Friese hengst Bastiaan 510 elitepredicaat

De onlangs in Australië via het Verkort Onderzoek als KFPS stamboekhengst ingeschreven Bastiaan 510 (Jisse 433 x Tsjerk 328) heeft zijn behaalde predicaten Ster en Sport uitgebreid met Elite. Deze eerste goedgekeurde zoon van Jisse 433 heeft voldaan aan de eis voor Sport-Elite door vijf keer minimaal 60% te scoren in de Prix St. Georges.

De elfjarige Bastiaan is in eigendom van Katrina Routson van Terarossa Lodge Friesian Horses en wordt in de Prix St. Georges uitgebracht door de internationale Grand Prix-ruiter Jeremy Janjic. De hengst, die tot zijn goedkeuring door het leven ging als Braggo S., werd gefokt door Ellen van Slooten. Zij fokte hem uit haar Kroon Preferente Sportmerrie Djura S., een dochter van Tsjerk 328 en de Ster Preferente Sanne B. (Gaije 295 x Hearke 254).

Bron: KFPS/Phryso/Horses.nl