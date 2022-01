Publiekslieveling Alwin 469 preferent verklaard

De publiekslieveling van de KFPS hengstenkeuring Alwin 469 Sport AAA heeft zich bewezen als vaderpaard van keurings- en sportpaarden en mag vanaf de hengstenkeuring 2022 het predicaat preferent dragen. ''Een Kroon op ons werk'', aldus mede-eigenaar Jaap van der Meulen.

Omringd door twee modeldochters, Sanne TT Model Sport AA onder het zadel met Nienke Schrale en Valentina fan ‘e Ridderdijk Model Sport AAA voor de wagen met Henk Hammers, zijn goedgekeurde zoon Tiede 501 en kleinzoon Hilbrand 525 kreeg Alwin 469 alle aandacht voor zijn preferentschap. Natuurlijk aan zijn zijde fokkers Berend en Lutske Brouwer uit Zandhuizen en eigenaren Jaap van der Meulen, Jan van der Broek en Freerk de Leeuw, die door dochter Tineke Friso werd vertegenwoordigd.

‘Aise Bouma formule’

De streng doch rechtvaardige ‘Aise Bouma formule’ heeft uitgewezen dat Alwin 469 Sport AAA zichzelf preferent mag noemen.

Nakomelingen vallen in de sport op

De 14-jarige Alwin is een zoon van Felle 422 uit stermerrie Waldiena B.L., een dochter van de preferente Tsjerk 328 uit de preferente merrie Jildou fan Vriesburg (Oege 267). Met vier modelmerries, 16 kroonmerries en een sterpercentage van 68% spreken de resultaten van Alwin 469 tot de verbeelding. Met 11 nakomelingen met het sportpredicaat en 6 paarden die de triple A status hebben verdiend, vallen de Alwin nazaten ook in de sport op. Daarbij heeft hij ook gezorgd voor opvolging: met Tiede 501 en Dedmer 519 als zonen en Hilbrand 525 als kleinzoon. Met bijna 180 dekkingen in het boekje in 2021 heeft deze kersverse preferente hengst overigens zelf overigens ook nog fans genoeg.

Bron: Horses.nl/Phryso