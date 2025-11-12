Rapporten nieuwe KFPS stamboekhengsten online

Ellen Liem
Sicco 550 (Teun 505 x Jasper 366) Foto: Sandra Nieuwendijk.

Na het Centraal Onderzoek van het KFPS werden afgelopen zaterdag zeven hengsten ingeschreven in het KFPS-stamboekhengstenregister. De hengstenkeuringscommissie heeft over deze nieuwe hengsten een uitgebreid rapport geschreven. Deze rapporten staan nu online.

Door Ellen Liem

De beoordelingsrapporten van het Centraal Onderzoek bevatten een veelheid aan informatie over de eigen prestaties van de hengst in het Centraal Onderzoek. Naast een toelichting op de resultaten van het zadel-, men- en tuigexamen zijn ook karaktereigenschappen en eventuele dragerschappen in de rapporten te vinden.

Dragerschap

Over het dragerschap van een van de hengsten ontstond verwarring bij de presentatie van de nieuwe stamboekhengsten. De informatie in de rapporten is leidend. Daarin is ook info te vinden over eventuele nevenbevindingen en bovendien is een toelichting opgenomen van de moederlijn van de hengst.

Bekijk hier de rapporten

Bron: KFPS

