Regiovergaderingen KFPS over fokplan, financiën en reglementen

Mirjam Hommes
Regiovergaderingen KFPS over fokplan, financiën en reglementen featured image
Kudde Friese paarden. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Na twee informatie-avonden over het concept-fokplan, in Wolvega en Arnhem, staan komende weken de regiovergaderingen van het KFPS op het programma. Daarin moeten de ledenraadsleden en het bestuur van het Friezenstamboek een indruk krijgen van de wensen die leven onder de leden. Belangrijke agendapunten zijn het nieuw voorgestelde hengstenselectiebeleid, de financiën van de vereniging en een aantal wijzigingen in de statuten en diverse reglementen.


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