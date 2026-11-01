Regiovergaderingen KFPS over fokplan, financiën en reglementen

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Financiën

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Bron: / Horses.nl KFPS

https://www.horses.nl/fokkerij/friezen/fokplan-kpfs-delimiet-in-stappen-naar-120-meer-dataverzameling-en-bewaken-selectieproces/