Reijer van Woudenberg en aspirant-lid Viggon van Beest versterken Hengsten-herkeuringscommissie KFPS

Reijer van Woudenberg is voor het traject 2025–2026 benoemd als nieuw lid van de Hengsten-herkeuringscommissie (her-HKC) van het KFPS. Viggon van Beest zal als aspirant-lid en reserve meelopen. De benoemingen volgen op het recente terugtreden van Jan Hellinx uit de inspectie en de Hengsten-herkeuringscommissie.

KFPS Door

Van Woudenberg brengt ruime ervaring mee uit de Nederlandse paardenfokkerij. Bij het KWPN was hij jarenlang lid van de Hengstenkeuringscommissie voor de fokrichtingen dressuurpaarden, Gelderse paarden en tuigpaarden. Daarnaast maakte hij deel uit van de hengstenkeuringscommissie van het New Forest-stamboek.

Ook binnen het KFPS heeft Van Woudenberg ervaring als commissielid. Eind 2020 werd hij benoemd als derde lid van de Hengstenkeuringscommissie. Zijn benoeming was aanvankelijk voor één jaar, maar uiteindelijk vervulde hij de functie twee jaar.

Van Beest als aspirant-lid en reserve

Viggon van Beest is sinds 2016 freelance-inspecteur binnen de fokrichting tuigpaarden van het KWPN. Daarnaast is hij actief als her-HKC-lid binnen de fokrichting Gelders paard. Vanuit die functies heeft hij ruime ervaring met het beoordelen van paarden, hengstenselectie en inspectie- en keuringswerk binnen stamboeken. Naast zijn werkzaamheden in de paardenfokkerij is Van Beest eigenaar van een onderneming in de bouwbranche die zich richt op projectontwikkeling van grote internationale vastgoedprojecten.

Her-HKC compleet

Tijdens de ledenraadsvergadering eerder dit jaar werden naast Hellinx ook inspecteur Manuel Gasseling en verrichtingsjurylid Corrie Rave benoemd als leden van de Hengsten-herkeuringscommissie voor het traject 2025–2026.

Het KFPS laat weten verheugd te zijn met de komst van Van Woudenberg en Van Beest. Zij zullen hun kennis en ervaring inzetten voor de fokkerij van het Friese paard en het KFPS.

Bron: KFPS