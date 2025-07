Rigtsje (Auwert 514) vol overtuiging fokdagkampioen Midden-NL

De vierjarige Rigtsje fan Oostenburg Ster (Auwert 514 x Beart 411) liep gisteren naar het algeheel kampioenschap van de fokdag van Fokvereniging Het Friesche Paard Midden Nederland. De eerste premie Stermerrie werd in Lunteren onbetwist tot kampioen gekroond en liet de kampioen bij de driejarige merries, Viona fan de Groot Weele Ster (Tiede 501 x Mewes 438), achter zich als reserve algeheel kampioen.

“Een hele kwaliteitsvolle fokdag”, begon Sabien Zwaga namens de jury de bekendmaking van het algeheel kampioenschap. “Toch waren we het unaniem eens over de kampioen en reservekampioen. De algeheel kampioen is een moderne, goed gebouwde merrie die resoluut stapt en met veel techniek kan draven. Vandaag was ze zelfs nog iets beter dan gisteren.” En met die lovende woorden kreeg Rigstje, gefokt door A. de Hoek uit Drachtstercompagnie en in eigendom van T.C. Visser uit Lunteren, haar kampioenslint omgehangen. De driejarige Viona van J.J. Jansen & mw. H.H. Jansen uit Heeten kreeg complimenten voor haar fraaie rasuitstraling, veel statuur en excellente draf.

Dertien driejarigen Ster eerste premie

Het was genieten geblazen in Lunteren; onder het genot van een fijn zonnetje keerden maar liefst 13 driejarige merries met een Ster eerste premie huiswaarts. Elf daarvan liepen mee in het kampioenschap. Achter Viona fan de Groot Weele mocht Viola fan Over den Graaf Ster (Omer 493 x Alwin 469), gefokt door P. de Haan uit Beesd en in eigendom van Rosanne Palermo uit Oudemirdum, opstellen als reservekampioen.



Naast Viona lieten de nakomelingen van Tiede 501 van zich spreken bij de driejarigen: Vroukje van de Gekahoeve Ster (Tiede 501 x Andries 415), Veerle van de lits Ster (Tiede 501 x Thorben 466), Ulja T.van Sessing Ster (Tiede 501 x Epke 474) en Vemke v/d Broeklanden Ster (Tiede 501 x Gerben 479) behaalden allen een oranje lintje. Datzelfde gold voor Tesla fan stal Vrolijk Ster AAA (Arent 515 x Eise 489), Thearske v/d Northsyde Ster (Jouwe 485 x Felle 422), Tess van de Herenbrink Ster (Auwert 514 x Alwin 469), Tina Ster (Alwin 469 x Doaitsen 420), Us Greet fan Milanco Ster (Epke 474 x Eibert 419) en Vien van de Meikade Ster (Foeke 520 x Pier 448).

Acht CK uitnodigingen

Bij de vier jaar en oudere merries konden acht uitnodigingen voor de Centrale Keuring worden uitgedeeld. Reservekampioen achter Rigtsje werd de rassige en met veel gedragenheid dravende Lady G. Ster (Tiede 501 x Uldrik 457) van Gerarda van Harten uit Lunteren. In de rubriek vier tot en met zesjarige Stermerries was naast er naast Lady G. een oranje lintje voor Silke van ’t Driehuukske Ster (Tiede 501 x Beart 411) en Romkje van de Vierhuuzen Ster (Willem 508 x Alwin 469). De vijfjarige Mintsje fan Wettersicht Ster (Omer 493 x Tsjalle 454) maakte promotie van stamboek derde premie naar Ster eerste premie en kreeg ook een uitnodiging voor de CK. Ook de zevenjarige Helena van de Bist Ster (Julius 486 x Haitse 425) mag zich nogmaals presenteren in September en datzelfde geldt voor Kroonmerries Imme van Veldzicht Kroon AAA (Alwin 469 x Dries 421) en Indy C. van de Wijdewormer Kroon Sport AAA (Omer 493 x Dries 421).

Elvis “Dit” fan Hibma (v. Jeppe 537), kampioen hengstveulens. Foto: Johanna Faber.

Lunteren’s next topmodel

Ook de jeugd liet goed van zich spreken in Lunteren. Op vrijdag konden er 22 oranje lintjes worden uitgedeeld bij de veulens, 11 eerste premie merrieveulens en hetzelfde aantal bij de hengstveulens. Kampioen bij de merrieveulens werd Doutzen Kroes van de Meikade (Murk 540 x Alwin 469) van W.E. Lokhorst uit Ederveen, het reservelint ging naar Eveline fan Scyedam (Jeppe 537 x Fonger 478) van Van Doorn uit Schiedam. Bij de hengstveulens waren nog twee Jeppe 537 nakomelingen succesvol; Elvis “Dit ” fan Hibma (Jeppe 537 x Doaitsen 420) van Brigitte Hibma uit Gendt werd tot allerbeste gekroond. Fedde van de Kraeienhaer (Jeppe 537 x Uldruk 457) van H.G.M. Nijhuis uit Agelo mocht achter hem opstellen.

Jeugdkampioenschap

Het jeugdkampioenschap was wellicht niet het drukste kampioenschap met een enter en een twenter, maar beide merries lieten wel kwaliteit zien. Met een jeugdige uitstraling, correct exterieur en lichtvoetige draf werd Yve Fan Dahliahof (Boet 516 x Tymen 503), gefokt door Cor van Engelenhoven uit IJzendoorn en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren, tot jeugdkampioen gekroond. De reservetitel was voor de eveneens jeugdige en functioneel dravende Aukje van het Leuven (Alwin 469 x Epke 474) van A.W.M. Reuvers uit Oss.

Bron: KFPS