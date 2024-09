Roelien V. fan de Miedwei KFPS-kampioene: ‘Alsof je een mooie vrouw ziet, die valt meteen op’

De beste Friese merries verschenen vorige week op de Centrale Keuring van het KFPS bij Manege Gaasterland in Harich en daarvan werd de driejarige Roelien V. fan de Miedwei (Tiede 501 x Haitse 425) gekroond tot dé beste merrie. De algemeen kampioene is een royale, evenredig gebouwde merrie met een taktmatige stap en een goede draf op eigen benen. Roelien is gefokt door René Veenstra uit Surhuizum en kwam via de kerstveiling in Lunteren in handen van de familie Tanck uit Vragender.

Paul Tanck: “We zagen haar destijds lopen en waren meteen verkocht. Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer je een mooie vrouw ziet, die valt meteen op.” Fokker René Veenstra: “Toen dit paard geboren werd, was ze al mooi. Het was meteen een geliefd veulentje, want iedereen wilde haar wel kopen. Als veulentje stond ze ook altijd al bovenop het hek, met een stoere houding. Zo van ‘kijk mij eens’, maar ze had wel altijd de oortjes in de nek. Ze was dan niet boos of verkeerd hoor, maar wel altijd de baas!”, lacht de fokker. “Ze heeft een goed karakter en dat zag je op de CK in de baan wel terug. Als ze moet blijven staan doet ze dat, maar als ze moet lopen dan gaat ze en ze houdt nooit weer op. Ik heb haar verkocht aan Jan Folmer en toen al gezegd dat deze merrie kampioen zou worden en kijk haar nu eens!”

