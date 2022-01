Rommert 489 wint Silver Bowl

Na een jaar van stilte is de Silver Bowl 2021 uitgereikt aan Rommert 489. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Witteveen uit Canada en wordt uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de sjees. De laatste vier keer wist Eise 489 deze titel op te eisen, ook Thorben 466 en Tjaarda 183 wonnen de fraaie Silver Bowl eerder.

Dit jaar waren er helaas maar weinig tuigwedstrijden, maar desalniettemin slaagde er één hengst in om zich voor de sjees in the picture te rijden: Rommert 489. Samen met Albert Lueks haalde de door Pieter en Tiety Okkema gefokte hengst de kampioenstitel met glans binnen. Met de Silver Bowl sluit Rommert 498 een prachtig 2021 af, met verschillende kampioensmerries in binnen- en buitenland en opvallende zonen bij de eerste bezichtiging.

Bron: Horses.nl/Phryso