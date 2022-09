Rommert 498 Sport Elite in drie disciplines

De negenjarige KFPS stamboekhengst Rommert 498 is Sport Elite geworden in drie disciplines: in dressuur, mennen en tuigen. Op het CH in Rijs haalde hij, met een tweede plaats in de Ereklasse, zijn derde Sportpredicaat binnen en dat betekent Sport Elite. Fokker en eigenaar Pieter Okkema roemt naast het talent vooral de instelling van Rommert 498: ‘hij wil altijd en doet altijd zijn best.’

Met het Sport Elite predicaat in drie disciplines kan Rommert 498 (Norbert 444 x Jasper 366) toegevoegd worden aan het rijtje bijzonder presterende Friese hengsten die uitblinken in maar liefst drie takken van paardensport: dressuur, mennen én tuigen. ‘Terwijl zijn aanleg als tuigpaard in het Centraal Onderzoek nog niet zo sterk naar voren kwam’, herinnert Pieter Okkema zich. ‘Hij was met drie jaar ook nog jong en met ruim 1.70 meter ook groot. Het was vooral ook zijn sterke achterbeen en zijn instelling waarmee hij als jonge hengst opviel.’

Veel talent in dressuur en mennen

Zijn talent als men- en dressuurpaard kwamen tijdens het Centraal Onderzoek duidelijk voor de dag. Dat was volgens fokkers Pieter en Tiety bij de geboorte van Rommert 498, toen nog Rick van de Noeste Hoeve, niet meteen duidelijk. ‘Als veulen viel hij niet gelijk op. Dat kwam pas toen hij als twenter uit het land kwam’, vertelt Pieter. ‘Dan gaan ze bij ons even één voor één los in de bak. ‘Zijn benen gingen alle kanten op. Toen kreeg ik het geloof dat er meer in zou kunnen zitten.’ De goedkeuring van Rommert 498 werd zo de kroon op het fokkerswerk van het echtpaar Okkema.

Dressuur carrière

Met Jacob van der Heide haalde de hengst het Sportpredicaat onder het zadel, Pieter Okkema reed de hengst zelf naar het Sportpredicaat mennen en in het tuigen brengen zowel Pieter Okkema als Albert Lueks de hengst uit. Bij de familie Lueks staat Rommert 498 inmiddels al twee jaar op stal. ‘Dat is een mooie samenwerking, hij krijgt training’, geeft Pieter aan. Zo rijdt dochter Lieke Lueks de hengst onder het zadel. ‘Ik hoop en ik denk dat hij nog wel meer in de dressuur kan laten zien’, aldus Pieter die het afgelopen jaar voor Rommert 498 ook al de Silver Bowl, de onderscheiding als beste KFPS stamboekhengst voor de sjees, in ontvangst mocht nemen. Dit voorjaar werd hij kampioen KFPS stamboekhengst in de lange lijnen en hij werd Kampioen KFPS stamboekhengsten voor de concourswagen in Lunteren.

Bron: Phryso