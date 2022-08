Royal Friesian Pin voor Henriksen en Folkmann in Denemarken

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de DFF, de Dansk Frieser Forbund, zijn Anders Henriksen en Solveig Bruun Folkmann onderscheiden met een Royal Friesian Pin voor hun inzet voor het Friese paard in Denemarken. KFPS directeur Marijke Akkerman en KFPS bestuurslid Ella Wiersma hebben de onderscheiding uitgereikt tijdens de jubileumkeuring op zondag 21 augustus en daarbij spraken ze uitdrukkelijk hun dank uit voor hun inzet voor het Friese paard in Denemarken.

Anders Henriksen was 12 jaar actief als bestuurslid bij de DFF, en acht jaar als KFPS ledenraadslid. Op Anders kan iedereen altijd een beroep doen. Hij is een echte ambassadeur voor de DFF en het Friese paard en daarmee heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de DFF.

Solveig Bruun Folkmann heeft niet alleen bij het 35-jarig jubileum van de DFF een grote rol gespeeld in de organisatie, ze zorgt er al jaren voor dat het Friese paard in de sport opvalt. Niet alleen door zelf aansprekende prestaties te leveren, maar vooral ook door het stimuleren van de sport met de Friese paarden.

Bron: Phryso