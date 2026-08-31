Sabien Zwaga stopt na ruim twintig jaar als KFPS-jurylid en inspecteur

Een opmerkelijk vertrek binnen de keuringsorganisatie van het KFPS: Sabien Zwaga beëindigt na ruim twintig jaar haar werkzaamheden als jurylid en inspecteur. Zwaga was jarenlang een van dé gezichten van de KFPS en vervulde binnen het stamboek verschillende rollen.

Het KFPS laat in een persbericht weten Zwaga zeer dankbaar te zijn voor haar jarenlange inzet voor de vereniging en het Friese paard:

“Sabien heeft zich gedurende vele jaren met grote betrokkenheid en toewijding ingezet voor het KFPS en het Friese paard. Met haar kennis, ervaring, toegankelijkheid en vermogen om mensen mee te nemen is zij van grote waarde geweest voor de keuringsorganisatie. Haar bijdrage reikte daarbij verder dan de keuringsring. Zo was zij nauw betrokken bij de opleiding en ontwikkeling van juryleden, keuringsrichtlijnen en kennisoverdracht en vertegenwoordigde zij het KFPS vele jaren in binnen- en buitenland. In perioden waarin de continuïteit binnen de organisatie onder druk stond, heeft zij zich bovendien extra ingezet om ervoor te zorgen dat de keuringen goed en zorgvuldig konden doorgaan. Haar passie voor het keuren is onverminderd groot. Toch neemt zij nu afscheid van haar rol als jurylid.

Het KFPS spreekt haar grote waardering uit voor de betekenis die Sabien gedurende haar lange loopbaan heeft gehad voor de vereniging, de keuringsorganisatie en het Friese paard. Sabien kijkt met trots terug op wat zij in al die jaren heeft mogen bijdragen en op de vele bijzondere contacten met fokkers en liefhebbers in binnen- en buitenland. Haar afscheid als inspecteur en jurylid betekent nadrukkelijk geen afscheid van het Friese paard. Het KFPS bedankt haar voor haar grote bijdrage en inzet en wenst haar veel succes toe voor de toekomst.”

Bron: KFPS