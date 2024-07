Sibe en Quinn gewaardeerd met AAA in ABFP-test

ABFP-test 3 leverde gisteren voor twee paarden het AAA-predicaat op. Sibe R.M. Ster AAA (Auwert 514 x Felle 422) haalde 82,5 punten in zijn presentatie onder het zadel. Dezelfde score was er aangespannen voor Quinn fan Preiss (Waander 512 x Jehannes 484).

Sibe kreeg een 8 voor zijn draf, voor schakelen en voor impuls. De driejarige hengst werd door juryleden Corrie Rave en Gotien Sipsma omschreven als een paard met veel energie en expressie en voor zijn leeftijd al veel balans. ”Hij stapt zuiver en actief waarbij hij meer lichaamsgebruik mocht tonen. In draf heeft hij een sterk achterbeengebruik, zijn galop is met veel afdruk en ruimte.” Sibe werd gefokt door Rudy en Tineke de Ram en is in eigendom van Stoeterij Galloper.

Auwert 514

Deze ABFP werd door 12 paarden afgerond, waarbij Auwert 514 als vader goed vertegenwoordigd was. Naast Sibe haalde ook Pelle van Stal Aschberg Ster AA (Auwert 514 x Omer 493) een score boven de 80 punten. Onder het zadel kreeg hij een 8 voor draf en galop en voor schakelen en impuls. Zijn stap werd met een 5 en een 5,5 gewaardeerd. Het resulteerde in 80,5 punten voor zijn zadelpresentatie en 79,5 punten voor het aangespannen gedeelte. Met 79 punten onder het zadel en 79,5 punten voor de aangespannen presentatie deed ook Puck van de Meikade AA (Auwert 514 x Pier 448) goede zaken voor het nakomelingenonderzoek van haar vader. Bovendien maakte ze haar moeder Lieke v.d. Wijzend Ster Preferent Prestatie AAA (Pier 448 x Heinse 354) Prestatie.

Waander 512

Ook Waander 512 kon weer een hoge score van een nakomeling bijschrijven. Quinn fan Preis Ster AAA viel met name aangespannen op. ”Hij heeft een fijne houding, een stap met ruimte en activiteit”, aldus de verrichtingsjury. ”Hij draaft met veel overtuiging en kan goed schakelen. Zijn galop is sterk verbeterd.” De door Thomas Preiss gefokte hengst werd veulenkampioen op de fokdag in Limburg in 2021 en is in eigendom van Stoeterij Friese Visser. Richie Rich AA (Waander 512 x Gerben 479) haalde 77,5 punten onder het zadel en werd daarmee AA.

AA voor Pascale, Santos en Rowan

Er waren nog een aantal paarden die naar huis gingen met een AA achter hun naam. Pascale fan de Iepene Hikke Ster AA (Wibout 511 x Fabe 348) kreeg 77,5 punten onder het zadel. Santos fan de Tibsterwei AA (Ulbe 506 x Aan 416) haalde 78 punten onder het zadel en aangespannen en Rowan van de Gracht AA (Arent 515 x Folkert 353) kreeg allemaal 7’s op zijn protocol na zijn aangespannen presentatie wat resulteerde in 77 punten.

Bron: KFPS