Silke algemeen kampioen bij fokdag in Siegerswoude

Silke van de Polderhoeve Ster (Tymen 503 x Markus 491) werd vandaag gekroond tot algemeen kampioen op de fokdag van fokvereniging it Fryske Greidhynder in Siegerswoude. Amelie Kroon AA (Thorben 466 x Heinse 354) werd algemeen reservekampioen. "Het meest complete paard in ras, bouw en goed stappen en draven heeft vandaag gewonnen", aldus jurylid Sabien Zwaga.

De kampioenskeuringen begonnen met het kampioenschap voor de twenters. Tijdens de rubriek in de ochtend kregen twee twentermerries een eerste premie toebedeeld en beide dames kwamen dan ook de ring in voor het kampioenschap. Vorstin S.R (Jehannes 48 x Maurus 441) van Sjoerd Ruiter uit Nij Beets en Teatske fan Fjildhûzen (Tymen 503 x Reinder 452), gefokt door J.S. de Wolff uit Blauwhuis en in eigendom van J.Q. Eppinga uit Sondel, waren in bouw en stap aan elkaar gewaagd volgens juryvoorzitter Popke van der Meulen, maar de beweging gaf de doorslag. Daarmee zegevierde Vorstin S.R. en werd Teatske reservekampioen.

Wéér Silke

Bij de driejarige merries ging het kampioenschap naar een ‘oude’ bekende. De jeugdkampioene en algemeen reservekampioen van vorig jaar, Silke van de Polderhoeve Ster, gefokt door H.H. Tubben uit Rutten en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oudemirdum, bevestigde haar kwaliteit door ook dit jaar weer een kampioenschap op haar naam te zetten. Haar sierlijke belijning en goede achterbeengebruik maakte dat de keuze van de jury unaniem op haar viel. Hiermee liet ze de hoogbenige en moderne Sterre Ster (Wibout 511 x Eise 489), gefokt door A.L.H. Effink uit Enter en in eigendom van Age Okkema uit Siegerswoude, achter zich die het reservekampioenschap op haar naam zette. In totaal werden er elf Sterren uitgedeeld bij de driejarige merries waarvan twee met een eerste premie.

Succes voor Sjoerd Ruiter

Het was een succesvolle dag voor Sjoerd Ruiter, want ook zijn Imre S.R. Ster Sport AAA (Menne 496 x Thorben 466) kreeg een kampioenslint omgehangen in het kampioenschap vier- t/m zesjarige Stermerries. Samen met Gaukjen Ster Sport AA (Nane 492 x Norbert 444), gefokt door J.Tj. Bouma uit Nijlân en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oudemirdum, moest ze uitmaken wie kampioen werd van de goed in het type staande en kwalitatieve merries. Ook hier was het de beweging die het verschil maakte en zodoende werd Imre kampioen en mocht Gaukjen als reservekampioen opstellen. Ook Moike Unique fan ‘e Rijwei Ster AAA (Tjebbe 500 x Tsjalle 454) van I. de Vries uit Oosterwolde verdiende een Ster met een eerste premie in deze rubriek.

Meer statuur

Bij de zeven jaar en oudere Stermerries en de Kroonmerries konden vier uitnodigingen voor de Centrale Keuring worden vergeven. Yente van Veldzicht Ster A (Pier 448 x Doaitsen 420) gefokt door A.M. Timmermans – de Vries uit Wijk en Aalburg en in eigendom van G.J. Bouwman ook uit Wijk en Aalburg, en Froukje T. Kroon AAA (Epke 474 x Tsjalke 397) gefokt door Thijssen uit Venhorst en in eigendom van Lorentz Staete BV uit Ede, zien we beiden terug in September maar kwamen niet in de kampioensring. Daar mochten Wikje fan de Broekfinne Ster Sport AAA (Tsjalle 454 x Jasper 366) van Martha van der Meulen en Amelie Kroon AA van E. Russchen-Claessens uit Wijnjewoude het tegen elkaar opnemen. De langgelijnde Wikje moest uiteindelijk Amelie met ‘net wat meer statuur’ voor zich dulden.

Arie en Bertina veulenkampioen

Een dag eerder konden ook al drie kampioenslinten worden uitgedeeld bij de veulenkeuring. Arie van de Egberdina Hoeve (Kees 531 x Omer 493) van S. Wind uit Nijeveen werd kampioen bij de hengstveulens en Bertina fan de Marrewijk (Gosse 526 x Jehannes 484) van K.E. Bouma uit Dr.Compagnie mag zich kampioen van de merrieveulens noemen. Een extra prijs was er voor het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie, deze eer ging naar Aline fan Deelsicht (Jimte 533 x Jurre 495) van H. van der Hoek & R. Sijtsma uit Terband.

Bron: KFPS