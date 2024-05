Silke en Reyer Ster op locatiekeuring Stal Bosma

Vandaag leverde de locatiekeuring bij Stal Bosma voor twee paarden het Sterpredicaat op: de driejarige Silke ût Twizel Ster (Aan 416 x Olof 315) werd opgenomen in het stamboek met een Ster tweede premie, de driejarige hengst Reyer van de Oostkade Ster (Reinder 452 x Norbert 444) werd Ster en maakte daarmee zijn moeder Preferent op haar eerste vier nakomelingen.

In de rubriek met driejarige veulenboekmerries stond Silke ût Twizel Ster (Aan 416 x Olfo 315) op kop. De merrie die gefokt en in eigendom is van Teije Huisma uit Twijzel is voldoende in verhouding, mocht wat opwaartser gebouwd, is correct in de bovenlijn en voorzien van hard en droog beenwerk met royale hoeven. Haar stap is krachtig en voldoende taktmatig, waarbij ze haar voorbeen iets meer mocht uitleggen. Haar draf ia krachtig met veel souplesse waarbij ze liet zien goed te kunnen schakelen. In deze categorie werden twee merries opgenomen in het stamboek met een derde premie: Simmer fan Hanenburch (Erryt 488 x Aan 416) en Sibbeltsje fan ‘t Gruytslan (Erryt 488 x Abe 346).

Promotie naar derde premie

Bij de stamboekmerries maakte Marrit V. fan de Miedwei (Tjebbe 500 x Gerben 479) promotie naar een derde premie en dat gold ook voor Marie Zwaensje HFB (Erryt 488 x Abe 346) die op kop in deze klasse kwam.

Reyer maakt moeder preferent

De tweede Ster van de middag in Kollumerzwaag ging naar een driejarige hengst: Reyer van de Ooskade Ster (Reinder 452 x Norbert 444). Reyer, gefokt en in eigendom van Arie van Zwol uit Waarland, maakte zijn moeder Uldrika Tynie W. Ster Preferent (Norbert 444 x Tsjalke 397) Preferent op haar eerste vier nakomelingen van vier verschillende vaders. De langgelijnde Reyer is hoogbenig, mocht wat edeler in het hoofd en sterker in de bovenlijn, heeft veel voorbeenlengte en een goede kwaliteit beenwerk. In ontspanning stapt hij voldoende krachtig en mocht wat ruimer. Ook zijn draf is krachtig, met voldoende zweefmoment en zet hij het achterbeen voldoende onder de massa.

Bron: Phryso