Silver Bowl voor Jurre 495

De Silver Bowl werd vandaag op de KFPS Hengtenkeuring uitgereikt aan Jurre 495. De vijfvoudig HK-kampioen werd kampioen stamboekhengsten voor de sjees.

Jelmer Chardon kreeg de grote bowl aangereikt door Detleff Elling, adviseur van het bestuur KFPS en Mechteld van de Kooi, voorzitter van de Vereniging het Fries Tuigpaard. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Witteveen uit Canada en wordt uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de sjees.

Afgelopen jaar was de Silver Bowl voor Nane 492, de keer ervoor was de prijs voor Rommert 489 en de vier keer daarvoor wist Eise 489 deze titel op te eisen, ook Thorben 466 en Tjaarda 483 vielen de eer te beurt om deze fraaie Silver Bowl in ontvangst te nemen.

In de voetsporen van Eise 489

In deze zelfde piste wist Jurre 495 een paar maanden geleden bij Indoor Fryslan op glansrijke wijze het kampioenschap in de wacht te slepen. Wat een prestatie voor deze vijfvoudig winnaar van de Hengstenkeuring. Hij treedt nu sportief in de voetsporen van zijn ex-stalgenoot Eise 489 die naar Amerika is verhuisd.

Bron: Phryso