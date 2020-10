Slechts drie Friese hengsten door naar tweede deel Centraal Onderzoek

In Exloo is vandaag het tussentijdse zadelexamen van het Centraal Onderzoek voor Friese hengsten verreden.Van de 17 hengsten die aan het CO begonnen, zijn er vandaag slechts drie geslaagd en doorverwezen naar het tweede gedeelte. Dat zijn Danny van de Olde Mette Moate (v. Jehannes 484), Dedmer fan Klaeiterp (v. Alwin 469) en Beant fan de Lege Geaën (v. Hessel 480). Eén hengst doet over twee weken pas zadelexamen.

Het Friese CO startte op 8 september met 17 hengsten en gedurende het onderzoek zijn vier hengsten doorgeschoven naar volgend jaar, zo vertelde juryvoorzitter Harrie Draaijer bij het bekend maken van de uitslag. Ook zijn zes hengsten teruggetrokken door de eigenaren.

Zo bleven er zeven over, waarvan eentje pas over twee weken zadelexamen hoeft te doen, omdat hij pas later is aangeleverd. Dat is Foppe van de Pôle (Hessel 480 x Jisse 433). Zes hengsten dus in het zadelexamen vandaag, waarvan er drie door gaan naar het examen in het span, dat op 14 november plaatsvindt.

Hoog verwantschap en geen jonge vaders

Van de drie hengsten die door zijn, valt op dat het verwantschapspercentage vrij hoog is, alle drie boven de 18%. Over het algemeen adviseert het stamboek haar fokkers om dit zo laag mogelijk te houden. Concreet betekent dat, dat 17% (of nog lager) liever wordt gezien bij een jong vaderdier.

Daarnaast is opvallend dat er geen zonen van de jongste lichting stamboekhengsten door zijn. Van de 17 zonen van Markus die de eerste bezichtiging doorstonden, was er nog maar één overgebleven voorafgaand aan het examen vandaag. Van de jaargenoten van de jonge stamboekhengst geen enkele.

Danny van de Olde Mette Moate

Met 85,5 punten was de hoogste dagscore voor de driejarige Danny van de Olde Mette Moate (Jehannes 484 x ster pref uit Onne 376 x ster pref uit Teunis x model pref uit Oege). Merriestam 038, verwantschapspercentage 18,0 %.

Fokker: Anton Schut, Hengelo. Eigenaar: Jasper van Manen, Kesteren. Exterieurscore: 7,5 ras, bouw 7, beenwerk 7. Danny heeft nummer 3 en is op de video hieronder te zien vanaf 05:20.

Dedmer fan Klaeiterp

Dedmer fan Klaeiterp (Alwin 469 x Teeuwis 389 (uit Modelmerrie Waeltsje A. AAA) x ster uit Jasper x ster uit Tjalling x Model pref van Mark) kreeg 83,5 punten voor zijn zadelexamen. Ook deze hengst is drie jaar oud. Hij komt uit merriestam 110 en heeft een verwantschapspercentage van 18,4%.

Fokker: Hans de Vries, Leeuwarden. Eigenaar: T. de Boer en E. Kramer, St Johannesga. Exterieurscore:7 ras, 7,5 bouw, 6,5 beenwerk. Dedmer heeft nummer 11 en is op de video hieronder te zien vanaf 17:40.

Beant fan de Lege Geaën

De vierjarige Beant fan de Lege Geaën (Hessel 480 x Model Sport uit Tsjalle 454 x ster van Gjalt 426 x ster Sport pref Folkert 353 x ster pref Sander) kreeg 78 punten voor zijn examen. Vooral de galop drukte de score wat (6,0). Deze hengst heeft vorig jaar ook meegedaan en is nu opnieuw ingestroomd. Hij komt uit merriestam 103 en heeft een verwantschapspercentage van 18,1%.

Fokker / eigenaar: Ties Fopma uit Gouw. Exterieurscore: Ras 7, bouw 7, beenwerk 6. Beant heeft nummer 59 en is op de video hieronder te zien vanaf 1:02:00.

Afgevallen bij zadelexamen

De volgende hengsten gingen niet door na het zadelexamen:

Friese vd Maria Louisa Hoeve (v. Markus 491) – 72,5 punten

Frodo van de Oenemawei (v. Beart 411) – 76,5 punten

Alphyr Wâldman (v. Tsjalle 454) – 70 punten (5,5 voor stap)

Video van het zadelexamen:

Video van de uitslag van het zadelexamen:

