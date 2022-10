Sportcompetitie dressuur Barsingerhorn: dubbelslag voor Joukje en Manna

Afgelopen zaterdag vond er in Barsingerhorn een selectiewedstrijd dressuur plaats van de Horses2fly KFPS sportcompetitie. Een dubbele overwinning was er in de gecombineerde Z2-ZZL voor Joukje Hak met Manna van de Toarnwerterleane Kroon Sport AA (Tsjalle 454) die tweemaal 215,5 punten op haar protocol kreeg. Femke Buitenhuis met Bink fan Erberveld Sport (Jisse 433) en Linda de Boer met Ekogrön’s Ynskje v/d Ald Feart Ster Sport A (Pier 448) wisselden op plek twee en drie.

Dat wisselen van positie was ook in de sterk bezette M1-M2 terug te zien. Sandra de Groot met Dukke fan Panhuys Ster AA (Maurits 437) en Laura Roling met Floris van de Terpen (Hessel 480) bezetten positie één en twee en draaiden de rollen om in de tweede proef. Natasja Vos eindigde met Aiko (Tsjalle 454) twee maal op de derde plaats.

Hugo fan de Hynderwente wint klasse L1

Ook in de L1-dressuur kwam dezelfde combinatie twee maal op kop: Rachel Haalstra met Hugo fan de Hynderwente (Alwin 469). Esmée Hoogeveen en Hunk van ‘t Lansink Ster (Markus 491) en Pip van Dijk met Paula werden als tweede geplaatst. Marjolein van Ravenzwaaij tekende met Nino twee maal voor de derde plek.

Bernau fan ‘e Herdershoeve

Een aantal combinaties reed één proef in plaats van twee, zoals in de Z1-dressuur. Martha van der Meulen schreef met Bernau fan ‘e Herdershoeve Ster Sport AA (Jehannes 484) een proef op haar naam, waarbij Marilyn Lulofs met Zilva van Stal Bermeer Ster AA (Wylster 463) de tweede plaats innam. In de tweede proef kwamen twee combinaties aan de start, hier wonnen Marilyn en Zilva die daarmee met 221,5 en 220 punten mooie scores liet noteren.

Finale in februari in Sonnega

In november en december staan er nog een flink aantal selectiewedstrijden verdeeld over Nederland op de planning, de finale van de Horses2fly KFPS sportcompetitie staat gepland tussen 17 en 19 februari 2023 in Sonnega.

Bron: Phryso