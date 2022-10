Sportcompetitie mennen Barsingerhorn: dubbele overwinning voor Abe en Diederik

Afgelopen weekend stond Barsingerhorn in het teken van de Horses2fly KFPS Sportcompetitie. Op zondag waren de menners aan de beurt. In de ZZ wist Abe Brandsma’s met zijn eigen Stal Brandsma’s Diederik Ster AAA (Jehannes 484) twee maal de koppositie binnen te halen. De hengst die door zijn vrouw Monique naar mooie dressuursuccessen werd gereden debuteerde in deze menklasse en haalde met 191 en 187 mooie scores.

Abe en Diederik werden echter op de hielen gezeten door Fia Tubben – van der Stoep die met Tjeerd van de Bijschuur (Tsjalle 454) twee maal de tweede plaats opeiste, waarbij ze in één proef hetzelfde aantal punten als de koploper liet noteren.

Jonas van de Miedwei wint klasse M

Een dubbelslag was er ook voor Wilma Reijenga die met Jonas van de Miedwei (Maurits 437) een klasse hoger uitkomt in de M en dat gaat de combinatie ook heel goed af. Ze kwamen tweemaal op kop, waarbij Tobias Ferwerda en Elske t.W. (Markus 491) ook een klasse doorschoven en twee maal op de tweede plek eindigden.

Oukje van it Hiem

Een aantal menners koos ervoor om één proef te rijden. Zoals Renate Roling en Oukje van it Hiem Ster Sport Elite AA (Tsjalle 454). Ze wisten gelijk ook de Z te winnen, de tweede plek was voor Hendrik Eppinga met KFPS stamboekhengst Wardy 509 die in de tweede proef de koppositie pakte.

