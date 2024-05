Stamboeken mogen lidmaatschap niet verplichten

Het KFPS is dezer dagen druk met haar statuten. Gesprekken met de leden over omvangrijke aanpassingen aan de ‘grondwet’ van de stamboekvereniging staan op de rol in de regiovergaderingen die momenteel in het hele land plaatsvinden. Het KWPN voerde eind 2023 al een wijziging in het algemeen reglement door. De reden: Europese en nationale wetgeving dwingen de Nederlandse stamboeken tot aanpassingen. Wat is er aan de hand?

De huidige Fokkerijverordening van de EU dateert van juni 2016 en is onder meer bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de relatie tussen fokkers en stamboekorganisaties. Zo beschrijft de verordening dat fokkers van een bepaald ras (en in dit geval wordt KWPN ook als een ras gezien) niet gedwongen kunnen worden om lid te worden van een stamboekvereniging. Zij hebben als fokker van raszuivere dieren het recht om hun dieren in te schrijven bij het erkende stamboek van dat ras. Wel kan een stamboek verschillende tarieven hanteren voor leden en niet-leden. Registratie en andere onderdelen van het fokprogramma moeten echter altijd beschikbaar zijn wanneer het paard voor het stamboek in aanmerking komt. Oók als de fokker geen lid is van die stamboekvereniging. Uitvoeringsorganisatie RVO heeft in mei 2023 de erkende Nederlandse paardenstamboeken een brief gestuurd met de oproep om de statuten of het huishoudelijk reglement (eindelijk) aan die EU-verordening aan te passen. De verplichting om lid te worden bestond namelijk nog breed.

