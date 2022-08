Stamboekhengst Michiel 442 Sport Elite AA gestorven

Bij Stal Okkema is KFPS Stamboek en Grand Prix hengst Michiel 442 (Tsjerk 328 x Leffert 306) op 18-jarige leeftijd ingeslapen. ‘We gaan onze alleskunner en grote vriend missen’, aldus Anne Okkema die de hengst14 jaar op stal had. ‘Hij wilde en kon alles en ging altijd door’, aldus eigenaar en oud KFPS inspecteur Harm Mulder. ‘En hij was ook het braafste paard van stal, je kon een kind erop wegsturen.’

Begin dit jaar maakte Michiel 442 nog indruk in het vierspan met drie van zijn zonen tijdens de Hengstenkeuring. Anne Okkema reed het vierspan met veel flair waarbij de opvallende verschijning van Michiel 442 smaakmaker was. De hengst was een echte allrounder. Grand Prix met Bennie van Es, aan het strand, voor de wagen met een tienspan. Ook bij Friesian on Ice wist hij te schitteren, vooral door een piaffe op het ijs te showen.’

Geboren in Amerika

Michiel 442 werd geboren in 2004 als Michael W. bij de naar Amerika geëmigreerde en in maart 2021 overleden Harry Witteveen. In Amerika was Michiel 442 één van de eerste hengsten die het dekbevret haalde na het Centraal Onderzoek waar hij een AA-score haalde met een allround prestatie. Na het eerste jaar kwam hij terug in Friesland.

In de fokkerij had de hengst niet veel geluk. Zijn sperma bleek vooral bevruchtende kracht te hebben bij vers insemineren. Vandaar dat de nalatenschap van de zoon van Tsjerk 328 niet groot is. Met de 325 geregistreerde dekkingen heeft de hengst zijn kansen echter heel goed benut. Nakomelingen weten echter wel voor aansprekende prestaties te zorgen. Denk aan Fardau fan Synaeda, de dochter die Jeugdkampioen op de Centrale Keuring 2019 werd en inmiddels Kroon is met een AAA-predicaat. Of Thirza fan Jentje’s Pleats Kroon Sport AA (Michiel 442), indrukwekkend in tuig.

Michiel 442 heeft 1 Modelmerrie, twee Kroonmerrie, 10 Stermerries, 13 Sterhengsten, acht paarden die Sport zijn geworden, één Sport Elite. Twee paarden haalden een AAA-score, acht verdienden AA.

Nakomelingen

De afgelopen weken kwam de in Amerika gefokte hengst nog positief in het nieuws omdat zijn nakomelingen zich zeer verdienstelijk laten zien op dressuurwedstrijden. Het einde voor Michiel 442 betekent nog niet het einde van zijn nalatenschap. Een aantal paarden is komende maanden te bewonderen tijdens de finales van de verschillende Friese Paardencompetities en de Hippiade.

Bron: Phryso