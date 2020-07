Stamboekhengst Wierd 409 op 21-jarige leeftijd overleden

In Zuid Afrika is KFPS Stamboekhengst Wierd 409 (v. Folkert 353) gestorven. Half juni meldde zijn eigenaresse Marlise Botes al dat de gezondheid van de hengst verminderde na een hartaanval. Een tweede hartaanval, enkele weken na zijn 21 ste verjaardag, werd hem uiteindelijk fataal.

Wierd 409 Sport werd op 29 juni 1999 geboren als Wierd ut ‘e Polder bij de familie de Jong uit Nij Beets. Hij is een zoon van Folkert 353 Sport Preferent, uit de Ster en Preferente Tsjitske ut de Polder (v. Reitse 272), die uit merriestam 12 komt.

Verrichtingstopper

In 2003 sloot Wierd als vierjarige zijn Centraal Onderzoek succesvol af. Samen met Beart 411 was hij verrichtingstopper, waarbij Wierd een 9 kreeg voor de showproef en zijn draf beloond werd met een 8,3. In zijn nakomelingenonderzoek waren het vooral gemiddelde prestaties in sport en exterieur die de boventoon voerden.

Succesvol met Frits de Jong

Op concoursen was Wierd 411 een opvallende verschijning in handen van Frits de Jong. Zijn Sportpredicaat behaalde hij dankzij verdienstelijk optreden in de Ereklasse tuigen, waarbij hij meerdere malen Nederlands Kampioen werd, onder andere ook met Setske de Jong in de damesklasse. Opmerkelijk was ook zijn optreden tijdens het muziekspektakel voor Friese paarden Faderpaard. Top dressuuramazone Adelinde Cornelissen mende Wierd, met scheidend KFPS voorzitter Cees Rozemond in de slee.

Via Noorwegen naar Zuid Afrika

In 2014 verhuisde de hengst naar Noorwegen, waar hij de eerste KFPS goedgekeurde stamboekhengst was. In 2016 kwam Wierd 409 naar Zuid Afrika, bij Doorndraai Friesian Stud, waar hij met onder andere Tjalf 443 Sport de stallen deelde. Eigenaar Marlise Botes gaf halverwege juni al aan dat de gezondheid van Wierd achteruit liep.

