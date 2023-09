Stamboekkeuring Boxtel: negen Sterren en vijf eerste premie veulens

De stamboekkeuring in Boxtel leverde op zaterdag 23 september voor zes driejarigen een Ster op. Bovendien waardeerden juryleden Manuel Gasseling, Ulrike Beissner, Sabien Zwaga en aspirant Maartje Nagtegaal een vierjarige stamboekmerrie met Ster, een hengst met Ster en een ruin met een Ster eerste premie.

De start in Boxtel, waar 45 veulens en paarden in de catalogus stonden, was al goed met vijf eerste premie veulens. De score bij de merrieveulens was met vier eerste premies hoog. Yinske (Auwert 514 x Alwin 469), Wietske van “De Friesche Peel” (Hilbrand 525 x Beart 411), Yanna (Matthys 504 x Thorben 466), Welmoed-Lady (Gerben 479 x Sipke 450). Eén hengstveulen kreeg een eerste premie: Woest fan Dulve (Fonger 478 x Gjalt 426).

Zes driejarigen Ster

In de rubriek met driejarigen kregen zes van de negen merries een Ster met een tweede premie. Nanke Ster (Tymen 503 x Fabe 348), Mette fan ‘e Kruisbout (Menne 496 x Tsjalle 454) – de volle zus van Jorke 532 – , Noortje van Koningsland Ster (Erryt 488 x Ielke 382), Mefrou van Dynamis Ster (Tjebbe 500 x Doaitsen 420), Mette van Brabantshof Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) -volle zus van CK kampioen Berber – en Mona Lisa vd Bovenbergsche Hof Ster (Markus 491 x Haike 482).

Twee vierjarigen

De vierjarige stamboekmerrie Leyli van der Vaart Ster (Meinte 490 x Folkert 353) maakte promotie naar Ster met een tweede premie. De driejarige ruin Michiel van de Dompstede Ster (Matthys 504 x Epke 474) werd ook Ster, en ook nog met een eerste premie dankzij zijn moderne bouw en uitmuntende draf. De vierjarige hengst Jannes vom Krinneshof Ster (Jurre 495 x Beart 411) werd Ster.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: Phryso