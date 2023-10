Stamboekkeuring Nunspeet: 18 Sterren en vijf uitnodigingen voor de promotiekeuring

Drie Stermerries en twee Kroonmerries kregen op de stamboekkeuring in Nunspeet op zaterdag 7 oktober een uitnodiging voor de promotiekeuring die op zaterdag 14 oktober in Exloo plaatsvindt. In Nunspeet gingen 16 merries en twee hengsten naar huis met het Sterpredicaat en drie veulens kregen een eerste premie.