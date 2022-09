Stamboekkeuring Vorden: twee eerste premie veulens, Beart 411- dochter Ster

De stamboekkeuring in Vorden op zaterdag 3 september leverde voor de driejarige Julia June S.A. (Beart 411 x Norbert 444) van Anja en Angie Vanderper uit het Vlaamse West-Vleteren Ster met een tweede premie op. De langgelijnde en rassige Julia June mocht wat meer lengte in het voorbeen hebben, zo lichtte Corrie Terpstra, die samen met Ester Reen keurde, toe. ‘Een goede schouder en bovenlijn, ze zou misschien iets minder hellend in het kruis mogen zijn en heeft royale hoeven onder correct gestelde benen.’ In draf laat ze veel ruimte zien met voldoende buiging in het achterbeen. ‘In stap waardeert ze zich op’, complimenteerde Corrie Terpstra. ‘Ze heeft veel ruimte en veel lichaamsgebruik in stap.’

Het hengstveulen met een eerste premie werd aan het eind van de dag ook uitgeroepen tot beste veulen van de dag. Topper van ‘t Hoge Mienen (Waander 512 x Haike 482) van Sandra Hijink uit Vragender had een luxe uitstraling en een edel hoofd. ‘Een veulen met veel lengte in de hals, een goede bovenlijn en fijn en hard beenwerk’, lichtte Corrie Terpstra toe. Topper heeft een taktmatige stap, veel ruimte en een sterk achterbeengebruik in draf waarbij hij liet zien makkelijk te kunnen schakelen.

Eerste premie voor merrieveulen Tess

Merrieveulen Tess van de Heide (Teun 505 x Alwin 469) van Mark en Liesanne Teunissen uit Warnsveld kreeg als tweede veulen tijdens de stamboekkeuring een eerste premie. De goed ontwikkelde en langgelijnde Tess heeft een goede rasuitstraling en edel in het hoofd, verwoordde Corrie Terpstra. ‘Haar beenwerk is correct gesteld en ze is langgekoot. In stap is ze wat gehaast en mag wat meer over de rug lopen, in draf laat ze veel houding zien met een goede buiging in het achterbeen en ze kan goed schakelen.’

Bron: Phryso