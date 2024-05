Statutenwijziging KFPS nog niet in stemming

Vanaf donderdag 16 mei zijn er door het hele land regiovergaderingen van het KFPS. Op de agenda staan ook statutenwijzigingen, mede naar aanleiding van Europese regelgeving en de Nederlandse wet Bestuur en toezicht rechtspersonen. In eerste instantie was het plan om deze statutenwijzigingen in de regio te bespreken en daarna op 31 mei in de ledenraad ter stemming te brengen. Het KFPS-bestuur meldt echter vandaag bij de stukken: "Omdat de statutenwijziging omvangrijke wijzigingen bevat en de benodigde toelichting behoeft, stelt het bestuur voor de statuten in deze regio- en ledenraadsvergadering(en) enkel ter consultatie aan de leden en ledenraad aan te bieden. De statutenwijziging kan dan in een volgende ledenraadsvergadering ter stemming worden gebracht." Dat is dan waarschijnlijk deze herfst.

Er was onder leden en in de ledenraad de afgelopen weken al twijfel ontstaan over de haalbaarheid van een statutenwijziging eind mei. Ten eerste omdat het inderdaad ‘omvangrijke wijzigingen’ betreft, die goed doorgeakkerd en bekeken moeten worden. Maar meerdere mensen hebben het bestuur er ook op gewezen dat zij zich mogelijk niet houden aan de in de huidige (nu geldende) statuten beschreven manier waarop statutenwijzigingen uitgevoerd moeten worden. In de herfst van 2023 sneuvelde een beoogde statutenwijziging ook al omdat de gewenste wijzigingen procedureel niet juist aangevlogen waren.

Artikel 33

Het stamboek zegt zich ditmaal aan alle termijnen gehouden te hebben en meldt bovendien dat zij gerechtigd is om een statutenwijziging alleen online aan de leden aan te kondigen. Daarover is niet iedereen het eens, met een beroep op onder meer artikel 33.1 van de statuten. Dit alles is belangrijk omdat het niet-statutair wijzigen van de statuten kan leiden tot het ongeldig verklaren van toekomstige besluiten en zelfs tot persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders.

Meer stamboeken moeten wijzigen

De achtergrond van de statutenwijzigingen – de EU fokkerijverordening, de AVG en de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen – is overigens voor alle stamboeken aan de orde. Het KFPS is dan ook lang niet het enige (of laatste) stamboek dat hiermee te maken heeft. Meer hierover en alle achtergronden lees je volgende week in De Paardenkrant.

Bron: Horses.nl