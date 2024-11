Stempelhengst Beart 411 (24) overleden

Op 27 november is de 24-jarige stempelhengst Beart 411 Sport Preferent gestorven. "We hebben afscheid moeten nemen van onze koning van de stal, onze trots, maar bovenal onze grootste vriend Beart 411", zo maakt hengstenhouderij Gebr. Van Manen bekend. De Jasper 366-zoon heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van het Friese paard.

Beart 411 werd in 2014 Paard van het Jaar en Preferent. In 2006 werd hij algemeen kampioen op de Hengstenkeuring, in 2008 en 2012 haalde hij het algeheel reservekampioenschap en in 2013 was hij kampioen bij de oudere hengsten.

Indrukwekkende nalatenschap

Nog indrukwekkender haast is zijn enorme nalatenschap met 2238 nakomelingen. De palmares van zijn fokkerij is imponerend: 29 Modelmerries, 40 Preferente merries, en 20 Prestatie-dochters. Ook bracht hij 49 Kroondochters voort en met een Sterpercentage van 60% zette hij 325 Stermerries op de wereld. 135 zonen werden Ster, 82 nakomelingen verdienden het Sportpredicaat en 12 werden Sport Elite. In de aanlegtesten haalden 99 paarden een AA-predicaat en 28 een triple A score.

Uit fokzekere stam 50

Beart 411 werd geboren op 20 maart 2000 bij wijlen fokker Nanne Osinga. Als tweejarige verhuisde hij naar de stallen van de gebroeders Van Manen die met de zoon van Jasper 366 hun eerste Friese stamboekhengst mochten verwelkomen. Beart 411 stamt uit stam 50, zijn moeder was Setske F. Ster Preferent Prestatie (Feitse 293), grootmoeder Kingke Model Preferent (Dagho 247) en overgrootmoeder was de stam 50-stammoeder Namke Model Preferent (Nuttert 200). Op driejarige leeftijd behaalde hij zijn goedkeuring en tien jaar geleden werden zijn fokkerij resultaten bekroond met de Preferente status.

Zeven goedgekeurde zonen

Beart 411 heeft zeven goedgekeurde zonen voortgebracht: Maeije 440, Pier 448, Uwe 458, Tjalbert 460, Bikkel 470, Epke 474 en Meinte 490. Via zoon Pier 448 is hij bovendien via vaderskant grootvader van Jouwe 485 en overgrootvader van Arent 515 en Boet 516. Een illuster rijtje dat nog aangevuld kan worden met vijf kleinzonen via Beart 411-moeders: Julius 486, Menne 496, Matthys 504, Waander 512 en Gosse 526. En daarmee is zijn invloed in de hengstenlijn, met nog meer achterkleinzonen, zeker niet volledig en daarmee heeft Beart 411 een onuitwisbare indruk in de fokkerij van Friese paarden achtergelaten.

Bron: KFPS