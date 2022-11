Sterhengst Shadow.S dagkampioen op keuring in Mexico

Wil Thijssen en Jolanda Slootjes hebben in Guadalajara in Mexico zo’n 50 veulens en paarden gekeurd. De juryleden maakten de negenjarige Shadow.S (Alwin 469 x Bente 412) ster en dagkampioen. Het reserve dagkampioenschap was voor twenterhengst: Nyckle v/d Hiltsjemuoiswâlden (Ulbrân 502 x Tsjalle 454).

Deze keuring was de twaalfde keuring voor de Mexicanen die met name hengsten instuurden. Kampioenshengst Shadow is 1.76 meter hoog, maar voldoende in verhouding, zo zagen Jolanda Slootjes en Wil Thijssen. ”Een rastypische hengst met een goede bovenlijn, een wat hellend kruis en voldoende beenwerk. De stap van Shadow was ruim en taktmatig, waarbij hij wat meer buiging in het spronggewricht mocht tonen. Zijn draf heeft veel souplesse en ruimte met een mooi voorbeengebruik en voldoende bergop.”

Tweede premie voor reservekampioen Nyckle

De reservekampioen Nyckle, gefokt door de familie Talma uit Twijzelerheide en in eigendom van Roberto Reyes Granados, kreeg een tweede premie. Hij had een voldoende sprekend hoofd met een lange hals en een mooie kap. ”Hij heeft een goede bovenlijn en een goed kruis qua ligging en lengte. Zijn stap mocht overtuigender, zijn draf was voldoende ruim waarbij hij nog meer mocht ondertreden.”

Jeugdkampioenschap

Het jeugdkampioenschap was voor de tweejarige Olivia die een eerste premie kreeg, maar niet meer bij de kampioenskeuring aanwezig was. De in Mexico geboren merrie van Elena Ortega Heredia is een dochter van veulenboekhengst Wubbe G.J. Ster AAA (Gerben 479) en haar moeder is een dochter van veulenboekhengst Jannes H. Ster (Mintse 384). ”Een jeugdige, langelijnde en hoogbenige merrie”, beschrijven de juryleden. ”Ze heeft een voldoende sprekend hoofd met een lange, voldoende verticale hals.’ Haar beenwerk is correct en van goede kwaliteit. In stap liet Olivia ruimte en tact zien. ‘Ze heeft een draf met ruimte, souplesse en voldoende bergop.”

Wijkje E

Bij de merries werd er één Voorlopig Ster: de zevenjarige Wijkje E (Wimer 461 x Jelte 365), gefokt door de familie Emmens uit Nooitgedacht en in eigendom van Fransico Javier Yanez Lopez. ”Een merrie met veel rasuitstraling en mooi droog beenwerk.”

Bron: Phryso