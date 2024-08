Sterk bewegende Fardau (Michiel 442) algemeen fokdagkampioen in Harich

Na twee fokdagen op 15 en 17 augustus bij Manege Gaasterland in Harich stond vandaag de kampioenskeuring van Fokvereniging It Fryske Hynder op het programma. De kampioen bij de vier jaar en oudere merries, de zevenjarige zeer complete Fardau fan Synaeda Kroon AAA (Michiel 442 x Beart 411), werd gekroond tot algemeen fokdagkampioen. De sterk stappende Rinkje fan Joarumerleane Ster (Tjebbe 500 x Epke 474), kampioen bij de driejarigen, werd reservekampioen. Biene fan Waadsicht (Herre 524 x Uldrik 452) pakte de titel bij de veulens, Wemke fan de Lege Geaën (Tiede 501 x Rommert 398) werd de jeugdkampioen.

De eer om het algemeen kampioenschap te keuren was aan Sabien Zwaga, Corrie Terpstra en Antje Holtrop. Met de mooi gelijnde jeugdkampioen, de moderne kampioen van de driejarigen en de sterk bewegende kampioen van de vier jaar en ouder merries meende het jurykorps dat er terechte kampioenen van de dag rondliepen.

Dames op kop bij de veulens

Het eerste kampioenschap van de dag was voor de jongste deelnemers van de fokdag; de veulens. Maar liefst vijf hengstveulens en vijf merrieveulens met een eerste premie mochten tegen elkaar strijden voor het kampioenslint. Uiteindelijk moesten de jongemannen het onderspit delven tegen de dames. Juryvoorzitter Piet Bergsma lichtte de keuze toe: “We hebben met veel plezier de veulens gekeurd en er komen dan ook tien hele goede veulens de baan in. Allemaal rastypisch en mooi, maar eentje stak er voor ons toch wel boven uit.” En met die woorden werd Biene fan Waadsicht (Herre 524 x Uldrik 452) van F.N. Wolfswinkel van Vlieland aangewezen als kampioen en Anniek fan ‘e Ridderdijk (Alwin 469 x Tymen 503) van Mevr. A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd reservekampioen.

Beweging geeft doorslag

Bij het jeugdkampioenschap mochten twee enters en een twentermerrie het tegen elkaar opnemen in de kampioensring. “Hier was het de beweging die de doorslag gaf”, vertelde juryvoorzitter Jan Hellinx. “De kampioen is heel modern gebouwd en hoogbenig met de beste bewegingen.” Deze omschrijving hoorde bij Wemke fan de Lege Geaën (Tiede 501 x Rommert 398) van Th. Fopma , Gauw, die een ruime, actieve stap en een opwaartse draf met een sterk achterbeengebruik liet zien. De reservetitel was voor de rastypische en goed stappende Tanja fan ‘e Ridderdijk (Ulbrân 502 x Epke 474) van Mevr. A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd, die als fokker een succesvolle dag meemaakte.

Grootste kanshebber

Zes kandidaten waren aanwezig voor het kampioenschap driejarige merries. In totaal kregen negen merries een Ster met een eerste premie. Sabien Zwaga nam het in grote getale aanwezige publiek mee in de besluitvorming van de jury: “We hebben 60 driejarigen gekeurd voor stamboekopname. De merries waren heel erg wisselend qua kwaliteit, maar met een opvallend sterke kopgroep. We hebben genoten van de presentaties vanmiddag.” Uiteindelijk ging de strijd tussen twee merries. “De ene merrie is modern gebouwd met een hele goede stap en een functionele draf die zich vanmiddag nog beter liet zien dan individueel”, aldus Sabien. “De andere merrie blinkt uit in ras en bouw en draaft met veel gemak.” Reservekampioen werd de merrie met maar liefst een 9 voor haar bouw: Richt fan Waadsicht Ster (Auwert 514 x Uldrik 457) van F.N. Wolfswinkel van Vlieland. Kampioen werd Rinkje fan Joarumerleane Ster (Tjebbe 500 x Epke 474) van R. v.d. Hoek uit Kubaard, de jeugdige en geweldig presenterende merrie waarvan de jury op donderdag al vermoedde dat het ‘een kanshebber kon zijn voor het kampioenschap’.

Kwaliteit in de baan

Dat er kwaliteit rondloopt in het fokgebied van de fokvereniging bewees ook de kampioenskeuring voor de vier jaar en oudere merries, waar tien merries hun opwachting mochten maken. Juryvoorzitter Corrie Terpstra was zeer te spreken over wat het jurykorps had beoordeeld eerder op de dag. “We hebben heel veel kwaliteit gezien, veel eerste premies bij de oudere Stermerries en ook echt een toprubriek met Kroonmerries. Alle merries die hier rondlopen zijn modern gelijnd met een goede stap en draf.” Maar ook hier moest de jury keuzes maken, en de jury ging in dit geval voor Fardau fan Synaeda Kroon AAA (Michiel 442 x Beart 411) gefokt en in eigendom van A.S. Oosterbaan uit Opeinde als kampioen. “Een moderne en langgelijnde merrie met een actieve stap met veel ruimte en een krachtige draf; opwaarts en heel goed schakelen.”

Wolfswinkel van Vlieland scoort

Ook de reservekampioen, de vierjarige Martzen fan Waadsicht Ster AA (Tymen 503 x Uldrik 457), kreeg mooi commentaar. “Een merrie met veel statuur, een lange hals, goed gebouwd, met een actieve stap en heel veel balans in draf met veel buiging in het achterbeen.” Ook Martzen is gefokt en in eigendom van F.N. Wolfswinkel van Vlieland, die dus met drie (reserve)kampioenen huiswaarts keert.

