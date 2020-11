Sterpercentage op KFPS locatiekeuringen stuk hoger door betere draf

Toen de coronacrisis uitbrak, bedacht het Friese stamboek snel een alternatief voor de fokdagen en stamboekkeuringen. Twee juryleden en een cameraman trokken naar de trainingsstallen overal in het land, waar de merries voor het oog van de camera - en volgers overal ter wereld - gekeurd werden. Met vervolgens uitleg over de beoordeling door de voorzitter van de jury. Deze week bleek dat er in 2020 uiteindelijk méér driejarige merries gekeurd waren dan vorig jaar én dat het sterpercentage significant hoger lag.

Op de ledenvergadering van het KFPS, afgelopen woensdag, sneeuwden veel reguliere agendapunten onder door de tijd die nodig was voor uitleg vanuit de verschillende geledingen over alle ophef, ruzie en communicatieproblemen van de afgelopen tijd. Toch was er ook goed nieuws te melden.

100 merries meer

Stamboekdirecteur Ids Hellinga liet weten dat er in ‘coronajaar’ 2020 uiteindelijk 100 driejarige merries meer gekeurd waren dan in 2019. Opmerkelijk, zelfs al was er een hoger geboortecijfer in 2017. Het sterpercentage kwam uit op 55%, waar dat de afgelopen jaren net boven de 40% zat. Hellinga: “Het zijn opvallend goede resultaten. Eerst dachten we dat er meer selectief werd aangeboden, er zijn een dubbel aantal eerste premies uitgedeeld en er was een fikse toename aan tweede premies.” Later bleken er in totaal zelfs meer merries te zijn aangeboden, dus van selectief aanbieden was geen sprake.

Draf beter

Hellinga analyseerde de cijfers en liet de ledenvergadering zien dat de keuringsresultaten voor ras, bouw en beenwerk slechts marginaal hoger waren bij de driejarige merries. Ook bij stap was er geen grote verbetering, hoewel dat door de veel rustiger omstandigheden, zonder transport en publiek, op de stallen waar de merries al in training stonden, wel verwacht zou kunnen worden. Het verschil in de resultaten zat vrijwel geheel in de cijfers voor draf. Daarop scoorde de driejarige merries gemiddeld 0,4 punt beter dan in 2019. Minder stress en ook de goede bodems waren volgens Hellinga de belangrijkste voordelen van de locatiekeuringen voor de paarden.

Oudere merries geen verschil

De opmerkelijke stijging in het sterpercentage gold overigens alleen voor de driejarige merries. Bij de vier jaar en oudere merries was dit niet terug te zien. Wel werden ook in die leeftijdsgroepen meer dieren gekeurd. Zij kregen gemiddeld ongeveer dezelfde cijfers als vorig jaar.

Voortzetten locatiekeuringen?

Uit een enquête onder de leden bleek dat 36% volgend jaar met hun driejarige merries het liefst naar een locatiekeuring zou gaan. Slechts 18% had voorkeur voor een fokdag, 40% maakte het niet zoveel uit of ze naar een locatiekeuring, fokdag of stamboekkeuring gingen. Het stamboek zei toe iets te gaan doen met de positieve ervaringen en wensen omtrent de locatiekeuringen. “Daar moeten we wel iets mee” aldus Hellinga. Die echter ook vaststelde: “Het is natuurlijk lastig om deze vorm van keuren te handhaven naast de andere vormen, als het resultaat dermate anders is.”

Of dit een manier kan zijn om een groter deel van de merries in de keuringsring te krijgen bleef onduidelijk. Een aanzienlijk deel van de Friezen wordt nooit gekeurd. Ook hierover lijkt het laatste woord nog niet gesproken. Al zal natuurlijk ook de situatie rondom COVID19 invloed hebben op het al dan niet voortzetten van de locatiekeuringen.

Bron: Horses.nl