Sterrenregen in Siegerswoude: 20 Ster, Ulbrân-dochter met eerste premie

Op de locatiekeuring bij Stal de Mersken op woensdag 15 juni verdienden 20 Friese paarden een Ster en één werd Voorlopig Ster. Een Ster met eerste premie was er voor de driejarige Jantsje Hester fan de Mersken (Ulbrân 502 x Sape 381). Met vier Sterdochters leverde Jehannes 484 de meeste Sterren.

De juryleden Piet Bergsma, Johan van der Velde en Annemieke Elsinga keurden in Siegerswoude 44 paarden, bestaande uit veulens, merries, ruinen en hengsten. Bij de driejarige merries werden er 12 Ster, drie daarvan waren dochters van Jehannes 484. Een merrie ontving een eerste premie: Jantsje Hester fan de Mersken Ster (Ulbrân 502 x Sape 381). Jantsje Hester kon haar oranje lint in ontvangst nemen en liep op kop van de derde rubriek driejarigen met name dankzij haar opwaartse draf waarbij ze haar voorbeen mooi uitlegt en haar achterbeen sterk naar voren zet, zo verduidelijkte Piet Bergsma. Jantsje Hester komt uit de sterk fokkende ‘Fjildsicht’-lijn en een halfzus van Esoca fan Fjildsicht Kroon Sport A (Harmen 424), de moeder van Tymen 503.

Kiara fan de Broekfinne

Bij de eerste groep driejarigen kwam de 1,65 meter hoge Kiara fan de Broekfinne Ster (Jehannes 484 x Jasper 366) op kop, waarbij ze in haar opwaartse draf met veel zweefmoment en sterk achterbeengebruik imponeerde. Ze is de vijfde Sternakomeling van de sterk fokkende Minke fan de Broekfinne Kroon Sport Preferent Prestatie AAA (Jasper 366 x Leffert 306).

Jaukje van de Højgård

De tweede rubriek driejarigen kwam op het conto van Jaukje van de Højgård Ster (Pier 448 x Tsjerk 328) die een sterke bovenlijn combineerde met een lang voorbeen, waarbij ze in stap en draf wat meer souplesse mocht tonen.

Jildou fan ‘e Goëngamieden

In de vierde klasse met driejarigen – in totaal waren er 24 – was de koppositie voor Jildou fan ‘e Goëngamieden (Nane 492 x Bikkel 470) die iets steil in de schouder was, ruim en goed door het lichaam stapte en een opwaartse draf had met een heel sterk achterbeen.

Hanne T. fan ‘e Boppelannen

Bij de veulenboekmerries van vier jaar en ouder werd één merrie opgenomen met een Ster tweede premie: Hanne T. fan ‘e Boppelannen Ster (Omer 493 x Doaitsen 420).

Promotie

Bij de stamboekmerries wisten er vijf promotie te maken naar Ster, Hanna (Tsjalle 454 x Jasper 366) werd Voorlopig Ster en zal zich bij een voldoende aanlegtest definitief Ster mogen noemen. Bij de ruinen haalde de rassige Faith S.R. Ster (Eise 489) met glans zijn Ster met een tweede premie.

Toetje van de dag

Het toetje van de dag was het laatste paard, de driejarige hengst Jorrit Fan Lyts Grons Ster (Ulbrân 502 x Tsjalke 397). De mooi gemodelleerde hengst van mevrouw Boonstra-Hijlkema showde veel ras en een lange verticale hals. Jorrit mocht wat sterker in de rug, hij stapte ruim en krachtig en maakte zich mooi in draf.

Uitslag

Bron: Phryso