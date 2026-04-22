Strijd om Ulbe 506 opgelost

Mirjam Hommes
Ulbe 506 met Leonie Evink in 2023. Foto: KFPS.
Door Mirjam Hommes

De zaak rondom de Friese dekhengst Ulbe 506 (v. Anders) is opgelost. Dat laat hengstenstation Henswoude weten. Het paard is inmiddels volledig betaald door de nieuwe eigenaren Joe en Kayla Michielli. Daarmee zijn de wederzijdse rechtszaken die de verkopers en kopers tegen elkaar hadden aangespannen ook ten einde.

