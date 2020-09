Succesvolle keuring bij Stal fan de Kadyk

Het was een kleine, maar bijzonder fijne en succesvolle locatiekeuring bij Stal fan de Kadyk op maandag 21 september. Susanne (Norbert 444 x Wikke 404) verdiende het Modelpredicaat, IBOP-topper Alive S. van de Sprong (Beart 411 x Brend 413) werd Kroon. Promotie naar Voorlopig Kroon was er voor Fetsje fan Bokkum (Jehannes 484 x Onne 376) en Aukje fan Hindrik’s Hiem (Bartele 472 x Sape 381).

Bij de nummer één was het meteen al raak Fetsje fan Bokkum (Jehannes 484 x Onne 376) draafde met veel souplesse, oprichting en zweefmoment door de baan. Gecombineerd met haar fraaie rastype en mooie uitstraling kon haar de promotie naar Voorlopig Kroon niet ontgaan. Juryleden Piet Bergsma en Louise Hompe zagen dat de kleindochter van CK-kampioene Annichje fan Bokkum Model Sport Pref AAA (Ulke 338) een hele natuurlijke manier van lopen heeft, met een sterk achterbeengebruik.

De Friese uitstraling van Aukje



Bij de vier- tot zesjarige Stermerries maakte Aukje fan Hindrik’s Hiem (Bartele 482 x Sape 381) veel indruk met haar sterke bovenlijn en veel souplesse in beweging. De merrie van Hindrik Akkerman mocht iets meer lengte in de hals hebben, maar showt een mooie Friese uitstraling en heeft opvallend goed beenwerk, lichtte Louise Hompe de promotie naar Voorlopig Kroon toe. “Ze heeft een ruime en krachtige stap en ze gaat goed over de benen in draf.”

Uitzonderlijk stappende Alive



Alive S. van de Sprong (Beart 411 x Brend 413) kwam als Stermerrie de baan binnen, inclusief een bijzonder hoge IBOP score van 91 punten. De familie van Kempen hoorde de jury zeggen dat Alive best wat rijker mocht in totaliteit, maar ze heeft een ‘uitzonderlijke stap met veel schwung en souplesse’, verwoordde Louise Hompe. Ook haar sterke beweging in draf was dermate indrukwekkend dat de jury Alive niet alleen een eerste premie gaven, maar ze ook als Kroonmerrie naar huis mocht.

Kapitale Susanne Model



“Ze mag straks terugkomen”, zo sprak jury Louise Hompe na de presentatie van Kroonmerrie Susanne Sport AAA (Norbert 444 x Wikke 404) in de eerste ronde. Een hele goede bouw met een lang kruis, veel rasuitstraling en droog beenwerk combineerde Susanne met een taktmatige stap, die iets ruimer mocht, en een imponerende draf met een sterk achterbeen waarbij ze het voorbeen mooi uitlegt. In de tweede ronde walste de zevenjarige Susanne, gefokt door M. Reinsma-Terpstra en in eigendom van Lammert de Boer, opnieuw sterk door de baan en liet er -mede dankzij een IBOP van 84 punten- geen twijfel over bestaan. ‘Een kapitale merrie’, zo omschreef Louise Hompe die het hoogste predicaat uitreikte: Model.

