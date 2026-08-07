Team Centraal Onderzoek KFPS 2026 bekend

Met de samenstelling van het team voor het Centraal Onderzoek 2026 is een belangrijke stap gezet in de voorbereidingen voor de laatste fase van het KFPS-hengstenselectietraject 2025-2026. De functionarissen en medewerkers die vanaf 1 september verantwoordelijk zijn voor de begeleiding, training, verzorging en beoordeling van de aangewezen hengsten zijn bekend.

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De algehele leiding van het Centraal Onderzoek is dit jaar in handen van directeur Henk Lassche. Het kernteam bestaat verder uit Corrie Terpstra (voorzitter Hengstenkeuringscommissie), Johan Hamminga (trainingsleider), Wim Cazemier (teamleider stal en verzorging), Trijnie Duin (afdeling Selectie & Keuringen) en Moniek Amico (Marketing, Communicatie & Events). Dit team is al in mei gestart met de voorbereiding, planning en afstemming van het centraal onderzoek. Hierin zijn onder andere de aandachtspunten vanuit de uitgebreide evaluatie van het vorige CO meegenomen. En zijn verbeteringen doorgevoerd.

De Hengstenkeuringscommissie wordt gevormd door Corrie Terpstra-van der Meer, Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. De verrichtingsjury bestaat uit Gotien Sipsma en Jos van der Wal.

Bron: KFPS