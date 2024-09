Tessa fan de Marren jeugdkampioene op CK KFPS

De tweejarige Tessa fan de Marren (Tymen 503 x Maurus 441) is op donderdagmiddag 12 september uitgeroepen tot jeugdkampioen van de Centrale Keuring 2024. ‘Een twenter die ons pakt met haar mooie type’, aldus jury Jolanda Slootjes die met Piet Bergsma en Annemieke Elsinga als reservekampioen de eveneens sterk dravende Trees H (Jehannes 484 x Jesse 435) aanwees.

Het wisselvallige weer had inmiddels plaats gemaakt voor een waterig zonnetje in Harich tijdens het jeugdkampioenschap waar twenter Tessa ook in de laatste kampioensronde het meest wist te imponeren. Tessa, gefokt door Klaas Sipma en in eigendom van Stoeterij Galloper, die met -‘pittige tante’, aldus Joey Lems – Tessa wederom een kampioen bij de jonge paarden in hun stal hebben.

‘Aansprekend rastype’

Tessa werd al kampioen bij de twenters. ‘Een jeugdige merrie met een aansprekend rastype en een goede romprichting’, luidde de toelichting van jury Jolanda Slootjes. ‘Ze heeft een actieve stap, een draf met veel buiging in het achterbeen en mooi schakelend vermogen.’ Het reservekampioenschap bij de jeugd én bij de twenters ging naar Trees H (Jehannes 484 x Jesse 435) die een mooi front en een goede bovenlijn combineerde met een ‘actieve stap en een bergop draf met veel houding.’ Trees is geofkt door H. Hoekstra-Santema uit Meppel en in eigendom van Joyce de Goede uit Warder.

Enterkampioen Wieke

Het aantal enters en twenters was weleens hoger op een Centrale Keuring, maar de kampioenen waren van een mooie kwaliteit. De enige rubriek enters was ‘een sterke rubriek enters van zeven stuks’, zo begon jury Annemieke Elsinga de toelichting bij het kampioenschap van de enters. Het leverde uiteindelijk het kampioenlint op voor entermerrie Wieke fan Kippenburg (Tymen 503 x Markus 491) van Hendrik Eppinga. ‘Een jeugdig, hoogbenig enter met een sprekend oog en opwaarts in draf’, lichtte Annemieke Elsinga toe. Het reserve kampioenschap was voor Wemke fan de Lege Geaën (Tiede 501 x Rommert 498) van Thys Fopma uit Gauw. ‘Een langgelijnde, hoogbenige merrie met sterke lendenen, en een actieve stap’, beschreef Annemieke Elsinga.

Bron: KFPS